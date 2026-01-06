به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پیرامون گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ که توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، با استناد به ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی در تذکر شفاهی، گفت: گزارش دیوان محاسبات خوب بود اما باید یک جلسه ای بگذاریم تا وضعیت دیوان هم بررسی و مشخص شود، وضعیت بودجه آن به چه صورت بوده است، از سوی دیگر آیا اقدامات نظارتی آن در برخورد با تخلفات صورت گرفته موثر بوده است؟

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیوان محاسبات نباید فقط گزارش داده بلکه باید راهکار مناسب را نیز ارائه دهد ضمن اینکه لازم است بررسی شود که چرا کار نظارتی آن موثر نبوده و هرسال میزان تخلفات و جرائم برخی مسئولان افزایش می یابد آن هم در شرایطی که قانون خوبی در دیوان محاسبات داریم که در ماده ۷ آن آمده تخلفات مالی پیگیری شود، در ماده ۳۵ تاکید شده که پرونده مجرمان به قوه قضائیه ارسال شود و در ماده ۳۴ هم بر رسیدگی و صدور رأی اشاره شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون دیوان محاسبات باید گزارش دهد، از افرادی که برای رسیدگی به تخلفات به دستگاه قضایی معرفی شده اند چند درصد از مدیران ارشد دستگاه های دولتی هستند و در این میان به تخلفات چند وزیر و معاون رئیس جمهور رسیدگی شده است.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: نظارت های دیوان محاسبات باید اثرگذار باشد ضمن اینکه باید مشخص کنیم چند پیشنهاد توسط رئیس آن برای اصلاح قوانین و برخورد با سوءاستفاده های صورت گرفته ارائه شده است ضمن اینکه یک اشکال هم در تبصره ۵ ماده ۱۸۲ وجود دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، گفت: مسئولیت بررسی عملکرد دیوان محاسبات با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است ضمن اینکه تمام کمیسیون ها باید تا ۳ ماه آینده گزارش دیوان را با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار دهند.

