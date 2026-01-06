اعلام وصول سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت

به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی تعدادی سوالی ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی زینب قیصری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری

سوال ملی عبدالجلال ایری نماینده بندر ترکمن و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص استخدام و تبدیل وضعیت بدون ضابطه کارمندان شرکت دخانیات ایران

سوال ملی فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت ضعف عملکرد نظام آموزش و پرورش در کشور

سوال ملی محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش چرا درخصوص کاهش انگیزه تحصیلی و ضعف شدید فرهنگی در بین دانش‌آموزان اقدام مؤثری انجام نگرفته است/

