جراحی اقتصادی بدون توجه به مافیای اقتصادی شبه دولتی منجر به شکست می شود

به گزارش ایلنا، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پیرامون گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ که توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد در قالب اخطاری براساس اصول ۴۳ و ۱۱۰ قانون اساسی، گفت: دولت یک جراحی بزرگ و خطرناک را شروع کرده است و مجلس نیز تاکنون از آن حمایت کرده کما اینکه در تصویب کلیات لایحه بودجه مشهود بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ کنترل و اقتدار دولت بر ارز را کاهش داده است، خطاب به رئیس جمهور و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: اگر این جراحی همزمان با جراحی مافیای اقتصادی شبه دولتی صورت نگیرد یا اگر با آزاد سازی عاملیت مردم و مشارکت آن ها در اقتصاد همراه نباشد، شکست می خورد.

وی تصریح کرد: امسال ۱.۸ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم که دیوان محاسبات عددی که رئیس جمهور اعلام کرده بود یعنی ۶ میلیارد را اصلاح کرد و اگر این پول را به مالکان خودروهای فرسوده هر کدام مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پاداش اسقاط می دادیم هم این خودروها از چرخه تردد خارج و هم به مواد اولیه برای فولاد تبدیل می شدند و چرخ ده ها مرکز اسقاط که توسط مردم ایجاد شده است، می چرخید و نیازی به واردات نبود.

ایزدخواه یادآور شد: یکی دیگر از مصادیق این مهم تعاونی های سهام عدالت است که ۱۰۰ همت سود آن ها و یک شرکت خصوصی سپرده گذاری مرکزی توسط دولت در بورس حبس شده است، دولتی که نمی تواند شرکت های دولتی خود را مدیریت کند و به اذعان دیوان محاسبات ۱۸۸ درصد رشد بودجه داشته اند و اغلب آن ها زیان ده هم هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: چرا تعاونی های سهام عدالت را در میادین نفت و گاز سهیم نمی کنید و برای توسعه این میادین توسط مردم فراخوان نمی دهید؟ چرا بورس کالا جراحی نمی شود و در آن دلار فروشی می کنند؟

وی گفت: ما در خصوص زنجیره های صنعت بالادست و پایین دست خودکفا هستیم چرا داشته هایمان توسط سلطه دلار دشمن نابود می شود؟

انتهای پیام/