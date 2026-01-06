خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایزدخواه در اخطار قانون اساسی:

جراحی اقتصادی بدون توجه به مافیای اقتصادی شبه دولتی منجر به شکست می شود

جراحی اقتصادی بدون توجه به مافیای اقتصادی شبه دولتی منجر به شکست می شود
کد خبر : 1738209
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر جراحی اقتصادی دولت همزمان با جراحی مافیای اقتصادی شبه دولتی صورت نگیرد یا اگر با آزاد سازی عاملیت مردم و مشارکت آن ها در اقتصاد همراه نباشد، شکست می خورد.

به گزارش ایلنا، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پیرامون گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ که توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد در قالب اخطاری براساس اصول ۴۳ و ۱۱۰ قانون اساسی، گفت: دولت یک جراحی بزرگ و خطرناک را شروع کرده است و مجلس نیز تاکنون از آن حمایت کرده کما اینکه در تصویب کلیات لایحه بودجه مشهود بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ کنترل و اقتدار دولت بر ارز را کاهش داده است، خطاب به رئیس جمهور و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: اگر این جراحی همزمان با جراحی مافیای اقتصادی شبه دولتی صورت نگیرد یا اگر با آزاد سازی عاملیت مردم و مشارکت آن ها در اقتصاد همراه نباشد، شکست می خورد.

وی تصریح کرد: امسال ۱.۸ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم که دیوان محاسبات عددی که رئیس جمهور اعلام کرده بود یعنی ۶ میلیارد را اصلاح کرد و اگر این پول را به مالکان خودروهای فرسوده هر کدام مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پاداش اسقاط می دادیم هم این خودروها از چرخه تردد خارج و هم به مواد اولیه برای فولاد تبدیل می شدند و چرخ ده ها مرکز اسقاط که توسط مردم ایجاد شده است، می چرخید و نیازی به واردات نبود.

ایزدخواه یادآور شد: یکی دیگر از مصادیق این مهم تعاونی های سهام عدالت است که ۱۰۰ همت سود آن ها و یک شرکت خصوصی سپرده گذاری مرکزی توسط دولت در بورس حبس شده است، دولتی که نمی تواند شرکت های دولتی خود را مدیریت کند و به اذعان دیوان محاسبات ۱۸۸ درصد رشد بودجه داشته اند و اغلب آن ها زیان ده هم هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: چرا تعاونی های سهام عدالت را در میادین نفت و گاز سهیم نمی کنید و برای توسعه این میادین توسط مردم فراخوان نمی دهید؟ چرا بورس کالا جراحی نمی شود و در آن دلار فروشی می کنند؟

وی گفت: ما در خصوص زنجیره های صنعت بالادست و پایین دست خودکفا هستیم چرا داشته هایمان توسط سلطه دلار دشمن نابود می شود؟

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی