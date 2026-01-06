خبرگزاری کار ایران
طی حکمی از سوی امیر سرلشکر حاتمی؛

امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش شد

امیر سرتیپ اکرمی نیا طی حکمی از سوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت سخنگوی ارتش منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر ستاد "امیر حاتمی" فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی، امیر سرتیپ دکتر محمد اکرمی نیا را به سمت سخنگوی ارتش منصوب کرد.

براساس این گزارش، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا، دارای مدرک دکتری مدیریت راهبردی، دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش و تحلیل‌گر و کارشناس مسائل سیاسی، دفاعی و فرهنگی است.

امیر سرتیپ اکرمی نیا در حال حاضر معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و پیش از این نیز معاون سیاسی ارتش بوده است.

