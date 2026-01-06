نشست خانواده روابطعمومی وزارت کشور برگزار شد
نشست خانواده روابطعمومی وزارت کشور با موضوع اقتصاد و معیشت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، نشست خانواده بزرگ روابط عمومی وزارت کشور با حضور محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، حسین بصیریان مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه علوم ارتباطات و مدیران کل روابطعمومی استانداریها و سازمانهای تابعه وزارت کشور برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی همچون اقتصاد و معیشت شهروندان و تصمیمات دولت در این زمینه از جمله مواردی بود که مطرح شد.
مدیران کل روابطعمومی استانداریهای سراسر کشور و سازمانهای تابعه وزارت کشور در پایان این نشست سوالات، تجربیات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
در پایان نیز حمید خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، مواردی را در خصوص دستورالعمل اطلاعرسانی مطرح کرد و به دغدغههای مدیران کل خانواده روابطعمومی وزارت کشور پاسخ داد.