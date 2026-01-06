به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نشست خانواده بزرگ روابط عمومی وزارت کشور با حضور محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، حسین بصیریان مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه علوم ارتباطات و مدیران کل روابط‌عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی همچون اقتصاد و معیشت شهروندان و تصمیمات دولت در این زمینه از جمله مواردی بود که مطرح شد.

مدیران کل روابط‌عمومی استانداری‌های سراسر کشور و سازمان‌های تابعه وزارت کشور در پایان این نشست سوالات، تجربیات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

در پایان نیز حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مواردی را در خصوص دستورالعمل اطلاع‌رسانی مطرح کرد و به دغدغه‌های مدیران کل خانواده روابط‌عمومی وزارت کشور پاسخ داد.

انتهای پیام/