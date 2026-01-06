عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارنظر برخی از مسئولان درباره این‌که می‌گویند آمریکا دشمن مردم ایران است اما فرزندان خودشان در این کشور زندگی می‌کنند و هیچگاه هم خواستار بازگشت فرزندان‌شان به ایران نشده‌اند، گفت: ما به عنوان کشوری که از ابتدای انقلاب در برابر آمریکا موضع داشتیم می‌گوییم که ملت ما که با ملت آمریکا مشکل ندارد، آن چیزی که وجود دارد دولت آمریکا است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حاکمیت جمهوری اسلامی با دولت آمریکا مشکل دارد. بنابراین کسانی که در بدنه حاکمیت قرار دارند و تصمیم‌گر، تصمیم‌ساز، راهبردساز و کارگزار اصلی هستند، اگر شنیدید فرزندان‌شان در آمریکا حضور دارند حتما به مواضع ‌شان شک کنید و اگر کسی به این دست از مسئولان شک نکند، سرشار از بلاهت است.

فیاضی درباره این‌که چرا مجلس شورای اسلامی پیگیر بازگشت فرزندان این دست از مسئولان به کشور نمی‌شود تا اگر بنا است به گفته پدران‌شان منشاء خدمت باشند در ایران به کار و فعالیت بپردازند، گفت: به نظرم شاید در آینده این بحث مطرح شود و مجلس هم می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: عملاً اگر این کار انجام شود به نفع نظام است. اتفاقا مشخص می‌شود اگر مسئولی فرزندنش در آمریکا است خودش هم به آن طرف برود. اگر مسئولی هم با فرزند خارج از کشورش قطع ارتباط است باید حتما اعلام کند؛ چراکه بودند کسانی که گفتند مثلا این شخص فرزند من است اما من کاری با او ندارم، موضع‌اش را قبول ندارم و کمک و حمایت نمی‌کنم و رهایش کرده‌ام زیرا سرکش و یاغی شده است و طغیان می‌کند.

فیاضی بیان کرد: اما دسته‌ای از مسئولان چنین حرف‌هایی ندارند و اتفاقا ارتباط خوبی هم با فرزندان‌شان که خارج از کشور هستند دارند، رفت و آمد و برو و بیا دارند. شارژ کردن حساب‌های بانکی ‌شان را انجام می‌دهند. به نظر من این مسئولان یا بچه‌های‌شان باید بیایند ایران یا خودشان بروند آن طرف، درست نیست اینقدر جدا از هم باشند.

انتهای پیام/