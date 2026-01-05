خبرگزاری کار ایران
راهبرد ملت ایران برای عبور از فشار‌ها «مقاومت» است

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ پیام اصلی بزرگداشت سردار سلیمانی را مقاومت دانست و گفت: راهبرد اصلی ملت ایران برای عبور از فشار‌ها و تهدیدها، مقاومت در همه عرصه‌هاست.

به گزارش ایلنا، سردار «حسن حسن‌زاده» صبح امروز (دوشنبه) در چهارمین یادواره سردار دل‌ها و ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، با تأکید بر اینکه پیام این مراسم مقاومت است، اظهار داشت: امروز جهان به روشنی دو جبهه حق و باطل را می‌بیند و راه ملت ایران برای مقابله با فشار‌ها و تهدیدها، ایستادگی و مقاومت در همه عرصه‌هاست.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ شناخت درست جبهه حق و باطل را ضروری دانست و گفت: امروز جهان به روشنی شاهد دو جبهه حق و باطل است؛ جبهه‌ای که ریشه در انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی دارد و در مقابل، جبهه استکبار که ماهیت آن بر ظلم، زیاده‌خواهی و فریب ملت‌ها استوار است.

وی افزود: راهبرد اصلی ملت ایران برای عبور از فشار‌ها و تهدیدها، مقاومت در همه عرصه‌ها از جمله فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی است و این مسیر، راهی است که امام راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهید حاج قاسم سلیمانی آن را تبیین و عملیاتی کردند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) همچنین درباره ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی گفت: ایمان، اخلاص و عمل، سه ویژگی برجسته حاج قاسم بود که در کنار دشمن‌شناسی، شجاعت و بصیرت، او را به الگویی ماندگار برای نسل‌های امروز و آینده تبدیل کرد.

 

