سخنگوی دولت فهرست ۱۱ قلم کالای طرح معیشتی را اعلام کرد
سخنگوی دولت با اشاره به جزئیاتی از طرح جدید معیشتی دولت، فهرست یازده قلم کالای در نظرگرفتهشده برای این طرح را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات طرح معیشتی جدید دولت، اظهار کرد: در مصوبه دولت مقرر شد به همه خانوارهای ایرانی ساکن ایران به ازای هر فرد یک میلیون تومان تعلق بگیرد که هم عددی شناور است و هم بهصورت اعتباری برای چهارماه دی، بهمن، اسفند و فروردین سال آینده به حساب سرپرست خانوار واریز شده و از دو تا سه روز دیگر که اعلام میشود، افراد میتوانند مراجعه کنند. خرید یا ماهبهماه یا دوماهه خواهد بود.
وی افزود: بدیهی است با آزادکردن نرخ ارز و انتقال عددی که دولت بهعنوان یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره خواهد داشت، رقم برخی اقلام از جمله روغن، مرغ و تخممرغ افزایش مییابد و مابقی اقلام حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. اما رقم این افزایش پیشاپیش به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: جمعبندی دولت این بود که به همه خانوارها یارانه تعلق بگیرد اما بدیهی است اگر کسی ماشین یا خانه چندصدمیلیاردی دارد، نیازی به این یارانه ندارد. هرچند این حقی است که دولت پیشبینی کرده ولی انتظار داریم افرادی درخواست بدهند که به این یارانه نیاز دارند.
مهاجرانی ادامه داد: یازده قلم کالا در این طرح در نظر گرفته شده که در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای قابلخریداری است. با همکاری اتاق اصناف تعداد فروشگاه اگر لازم باشد افزایش پیدا میکند.
وی با اعلام اقلام درنظرگرفتهشده برای طرح معیشتی، گفت: از خانواده لبنیات شیر، پنیر و ماست، از خانواده پروتئین گوشت قرمز و تخممرغ و روغن مایع، ماکارونی، برنج، قند و شکر و حبوبات جزو این یازده قلم است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه رقم درنظر گرفته شده فقط برای خرید کالاهای مشخص طرح از فروشگاههای تعیینشده است، اظهار کرد: نمیتوان این مبلغ را برداشت و برای مواردی دیگر هزینه کرد.
مهاجرانی با بیان این که «احتمالا از پایان این هفته اجرای طرح آغاز خواهد شد که یا روز چهارشنبه است یا نهایتاً از شنبه هفته آینده خواهد بود.» یادآور شد: دولت هدفش حذف رانت، ویژهخواری و فساد است تا یارانهای که پرداخت میشود به صاحبان فرایند که مردم باشند و نیز امر تولید تعلق بگیرد.
سخنگوی دولت با اشاره برخی دغدغه ها مبنی بر کاهش ارزش کالابرگ با توجه به تورم تأکید کرد: رقم یک میلیون تومان کالابرگ، شناور است و چنانچه لازم باشد حتماً افزایش خواهد یافت.