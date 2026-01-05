به گزارش ایلنا، صدیف بدری نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز( دوشنبه،۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود با سلام و درود خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی، محضر مقام معظم رهبری و نمایندگان، گفت: همکاران بیش از یک سال و نیم از انتخاب ما به عنوان نماینده مردم در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ در این مدت رخدادهای بزرگ و عمیقی برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت رخ داده است، بدون شک بزرگترین رخداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکای مستکبر علیه ملت ایران بوده است که موجب شهادت بیش از هزار ایرانی عزیز گردید، برخی از شهدای این جنگ از بزرگ‌ترین شخصیت‌های علمی و نظامی ایرانمان بودند که دشمن چشم دیدن آنها را نداشت.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با درود به روح پرفتوح تمامی شهدای عالیقدر جنگ ۱۲ روزه، افزود: از ملت بزرگوار ایران متشکریم که با پایمردی خود ایران اسلامی را از گزند دشمن این وحشی‌های قرن ۲۱ دور نگه داشتند؛ ملتی که زیر پرچم واحدی جمع شدند و طرح آمریکایی اسرائیلی برای ضربه عمیق به ایران را به شکست کشاندند، اما باید بپذیریم که وظایف ما درباره این مردم در دوره پس از جنگ به درستی انجام نشده است، در راس مسائل مردم چند موج گرانی است که با شاخص‌هایی مانند قیمت ارز و طلا خود را بازتاب می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه سختی معیشت واقعیت این روزهای زندگی مردم است، ادامه داد: ما در مجلس و دولت تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌ایم، اما واضح است که این اقدامات نتیجه بخش نبوده مسئله کالا برگ با تمام پیگیری‌ها هنوز به نتیجه لازم که ثبات اقتصادی در زندگی عمومی مردم است نرسیده؛ این وضعیت در شأن ملت غیور مقاوم و بزرگوار ایران نیست؛ لازمه تغییر در این وضعیت تغییر در برخی فرایندهای تجربه شده و شکست خورده است.

بدری درادامه خطاب به دولت، یادآور شد: دولت محترم باید بداند که ما معتقدیم موفقیتش موفقیت همه کشور است و از همین جهت تلاش می‌کنیم تا حداکثر همکاری را داشته باشیم، اما این همکاری باید به نتیجه ملموس در زندگی مردم برسد و الا ابتر خواهد ماند؛ یکی از مسائل و مشکلات مردم در حوزه معیشت عمومی، مسئله مسکن است؛ میزان وعده‌های داده‌شده برای ساخت مسکن در چهار سال گذشته، محقق نشده و حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی از دولت شهید رئیسی، تخصیص زمین و پروژه دریافت کرده‌اند، که صرفاً ۴۰ هزار واحد آن‌ها تحویل شده است، آمار مسکن تحویلی در دولت چهاردهم حتی کمتر از این رقم است، اما طبق قانون، دولت موظف به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال است.

وی درادامه یادآور شد: مسئله بعدی در حوزه مسکن اجاره است که در این بخش نیز، با وجود تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، هنوزمشکلات مستأجران حل نشده است، بر اساس پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۵۰ درصد مستأجران ایرانی، یعنی حدود ۲.۵ میلیون خانوار، درگیر فقر هستند. از این تعداد، ۶۲۵ هزار خانوار از این تعداد حدود ۳ میلیون شهروندمستقیماً به دلیل هزینه‌های ناشی از اجاره‌بها، تغییر محل سکونت داده‌اند، ۹۰ درصد مستأجران فقیر از دهک‌های ۱ تا ۵ هستند؛ این مسئله نشان‌دهنده شکست ما در حمایت از مستأجران است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: سیاست تثبیت یا کنترل افزایش اجاره‌بها به بدترین شکل اجرا شده و نتوانسته مشکلی را حل کند، دولت نه تنها نتوانسته افزایش هزینه‌های اجاره را کنترل کند، بلکه حتی مالیات درستی از آنها دریافت ننموده است.

بدری تأکید کرد: همکاران محترم، گردش مالی اجاره در سال گذشته بیش از ۱/۱دهم همت بوده، یعنی حدود ۴۰ درصد بودجه عمومی سال ۱۴۰۳، اما متأسفانه تنها حدود ۱۱ همت (یک درصد) مالیات از این گردش مالی گسترده وصول شده است. بنابراین، این قانون ساماندهی در دو سال گذشته ضعف‌های خود را نشان داده و به زودی، با همکاری کارشناسان این حوزه، پیشنهادهایی برای اصلاح آن به نفع اقشار ضعیف ارائه خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت پروژه راه‌آهن اردبیل که مورد انتظار به‌حق مردم این استان است، افزود: وظیفه خود می‌دانم، از نمایندگان ادوار مختلف مجلس، دولت‌های مختلف، وزارت راه و شهرسازی و تمامی عوامل اجرایی راه آهن اردبیل تشکر کنم، پیشرفت فیزیکی بالا و رسیدن این پروژه به آستانه اتمام، نتیجه یک همکاری مستمر فراتر از دوره‌های مختلف مدیریتی است، این پروژه ۲۰ سال پیش آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ با پیشرفت فیزیکی محدودی در حدود ۴۳ درصد باقی ماند، این وضعیت ضرورت بازنگری در تأمین منابع و اولویت‌بخشی جدی تری را برای ما روشن کرد. در مجلس دهم، به ویژه در سال‌های ۹۶ تا۹۸، با همراهی همکاران، ردیف‌های بودجه‌ای لازم را برای تکمیل این پروژه پیش‌بینی و تثبیت نمودیم و تخصیص‌ها از همان محل انجام گرفت؛ روندی که تا امروز ادامه یافته و نتیجه آن رسیدن پروژه به مرحله نهایی و آماده افتتاح است.

عضو کمیسیون عمران در مجلس دوازدهم در ادامه اظهار داشت: اکنون که راه‌آهن اردبیل در آستانه بهره‌برداری قرار دارد، انتظار می‌رود ادامه مسیر آن به سمت پارس‌آباد، منطقه مغان و اتصال به مرز، باهمان نگاه راهبردی در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد و با هر روش‌ تأمین مالی مناسب، وارد مرحله اجرایی شود، در حوزه راه های بزرگراهی نیز از همکاری همه دستگاه‌ها قدردانی می کنم.

بدری خاطرنشان کرد: در طول دوران خدمت از مجلس دهم و در سال های ۹۶ و ۹۷ردیف بودجه ملی راه های بزرگراهی اصلی استان از حدود ۲۵۰ کیلومتر به حدود۷۵۰کیلومترافزایش یافت با وجود این پیشرفت تکمیل این پروژه ها همچنان ضروری و فوری است و معتقدم قسمتی از آنها قابلیت بهره‌برداری در سفر ریاست محترم جمهوری را دارند لازم است تاکید جدی به محور اردبیل و مغان داشته باشم همان جاده مرگ معروف استان اردبیل که به دلیل حوادث متعدد سال‌هاست، بلای جان عزیزان مردم استان است و نگرانی‌های جدی برای مردم ایجاد کرده، تکمیل عملیات تعریض بهسازی این جاده یک مطالبه جدی و ضروری برای حفظ جان هموطنان عزیز مردم آذربایجان بود./

انتهای پیام/