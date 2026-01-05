اتفاق نظر در اصلاح سه موضوع مهم گندم، مابه التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت

به گزارش ایلنا؛ غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: ما تغییری در روش بررسی لایحه بودجه سنواتی ایجاد کردیم. در سال‌های گذشته بررسی بودجه بدین شکل بود که کلیات همراه با منابع و مصارف بررسی می‌شد و مجلس به کلیات آن رای می‌داد. در ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که اصلاح شد، مجلس به گزارش کلیات رای می‌دهد و بعد از گزارش کلیات، کمیسیون تلفیق وارد بررسی منابع شده و بعد از آن مصارف بررسی خواهد شد بنابراین عمده مطالب و پیشنهادات نمایندگان در مرحله بعد بررسی خواهد شد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس دوازدهم ادامه داد: در گزارش قبلی کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس، این کمیسیون بابت چند ایراد کلان، از جمله بحث افزایش حقوق، مشخص شد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کم است که ما با استناد آن کلیات بودجه را نپذیرفتیم و آن را اصلاح کردیم. البته از دولت نیز نظر خواستیم که دولت نظر داد که کمک خواهد کرد.

وی افزود: موضوع بعدی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. با توجه به شرایط تورم در کشور، این افزایش دو درصدی، باعث افزایش تورم خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی را در این خصوص بیان کردند که درست بود. در شرایطی که مصرف خصوصی پایین بوده و سرمایه‌گذاری در کشور با کاهش مواجه شده است و از طرفی مصرف عمومی بالا است، باعث شد که دو درصد را کم کنیم.

تاجگردون بیان کرد: در موضوع کالابرگ نیز مجلس تصمیمات لازم جهت بهبود شرایط معیشتی مردم اتخاذ خواهد کرد که ناظر به مرحله دوم برررسی بودجه است. در خصوص اصلاح سه موضوع مهم گندم، مابه التفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت، اتفاق نظر وجود دارد تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس اظهار کرد: البته ما هستیم که تصمیم گیری می‌کنیم. مسائل مطرح شده توسط مخالفان در خصوص صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ها در مرحله بعدی بررسی بودجه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: ما به موضوعاتی که مطرح کردید، توجه داریم ضمن اینکه از همکاران کمیسیون تلفیق نیز تشکر می‌کنم که بیش از ۱۰۵۰ ساعت وقت گذاشتند و لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند کما اینکه در مورد هر موضوعی حدود ۳۲ نفر صحبت می‌کردند که بسیاری مواقع دولت نیز با نظر آن‌ها مخالف بود.

وی تاکید کرد: دولت مخالف هم که باشد پیشنهاد خود را ارائه داده است و الان نوبت مجلس است که باید بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که به نتیجه مطلوب برسیم.

تاجگردون افزود: البته بودجه ایراداتی در موضوعات مختلف دارد که باید کنار هم بچینیم و مشکلات را حل کنیم ضمن اینکه همه نمایندگان دغدغه‌هایی پیرامون معیشت، تورم، نرخ بیکاری، رزمندگان، بازنشستگان، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، معیشت نیروهای مسلح و حداقل حقوق‌ها دارند بنابراین ما باید حدود ۴۰ مورد را در مصادیق کلان اصلاح کنیم تا بودجه آنطور که شایسته مملکت است، باشد اما نباید بودجه دولت را کنار بگذاریم چرا که موارد مثبتی در آن وجود دارد که به عنوان یک کارشناس از دولت برای توجه به آن‌ها تشکر می‌کنم کما اینکه زیاده روی و خرج اضافی نداشته و کم شماری کرده که بیش شماری نکرده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برگه‌ای که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در اختیار نمایندگان قرار داده است، افزود: در این برگه به اختیارات نمایندگان براساس ماده ۱۸۲ آئین نامه اشاره شده است، ضمن اینکه اگر جدول را مشاهده کنید نشان می‌دهد دولت را الزام کرده بودیم که مالیات بر ارزش افزوده را بیاورد بنابراین ۲ درصد آن را افزایش داد که ما در کمیسیون تلفیق حذف کردیم یعنی اختیار حذف را داریم و دولت امسال کار خوبی که کرد این موضوع را در اول جدول قرار داد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: دولت یکسری احکام از جمله قانون خانواده را در بودجه نیاورده است همچنین برخی نمایندگان بر ضرورت توجه به حقوق عائله مندی، جوانی جمعیت و قانون کسب و کار تاکید دارند که حکم در آنجا جاری است و باید اجرا شود. بنابراین ما حکم نمی‌دهیم اما اجازه داریم در جدول الزام پیشنهاد دهیم و یا مواردی را حذف یا افزایش دهیم.

وی افزود: هم اکنون نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نامه چندبندی که ارسال کرده بودیم ارائه شده که قبول کردیم و الان بر اساس آئین نامه مجلس باید به کلیات لایحه بودجه که یکبار به کمیسیون تلفیق ارجاع داده و آن را اصلاح کردیم، رأی بدهد و در این زمینه باید به یک نکته ظریف دقت کنیم. ما در کمیسیون تلفیق افزایش حقوق و حذف مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردیم و به دولت گفتیم بنویسد با آن موافق است سپس با اعمال اصلاحاتی تقدیم صحن کردیم بنابراین اگر مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی ندهد دولت می‌گوید شما آن را تصویب کردید و ما هم گفتیم موافقیم بنابراین رأی مخالف صحن به این معنا است که ما الزامی برای افزایش حقوق و حذف مالیات بر ارزش افزوده نداریم.

تاجگردون خطاب به نمایندگان تاکید کرد: ما سرباز شما در کمیسیون تلفیق هستیم ضمن اینکه برای عبور از این مرحله و گام بعدی برای اداره بهتر مملکت که نیاز به آرامش دارد باید نمایندگان مجلس برای سال آینده تصمیم مناسبی بگیرند.

انتهای پیام/