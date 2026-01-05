بقایی در نشست خبری:
ربودن رئیسجمهور یک کشور افتخار ندارد/ نیروهای مسلح ما با چشمان باز مراقب حریم ایران هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود روز دوشنبه ۱۵ دیماه گفت: اولین جلسه ما در سال نو میلادی است و سال گذشته بدترین سال برای سازمان ملل متحد بود. آنچه در غزه و کرانه باختری در جریان است، بدترین شکل از استعمار و زور است. سال ۲۰۲۵ شاهد قانونشکنی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت سرزمینی ایرانمان بودیم. سال نو میلادی را علیرغم همه تبعیضهایی که در سال گذشته مردم جهان شاهد بودند، تبریک میگویم و امیدوارم سال آینده سال پایان قانونشکنیها باشد و جهان به سمت صلح حرکت کند.
وی ادامه داد: نقض مکرر قواعد حقوق بینالملل نباید به معنای از بین رفتن این قوانین باشد. جهان بدون این اصول تبدیل به جنگل خواهد شد. برخی قدرتها تلاش دارند جهان را به سمت این شرایط ببرند. در ابتدای سال نو میلادی، وقایع ونزوئلا اتفاق بسیار خطرناکی بود. بسیاری از کشورها آن را محکوم کردند. فارغ از اینکه چه کسی در چه کشوری با این وضعیت مواجه شده است، اصل نقض حاکمیت یک کشور با تمام اصول بینالمللی در تعارض است. اتفاقی که رخ داد، پیامدهایش دامنگیر فضای بینالمللی خواهد شد. نقض حاکمیت یک کشور، از بین بردن اصولی است که جامعه جهانی برای آن هزینه سنگینی داده است. آنچه ما به عنوان قوانین بینالمللی داریم، نتیجه دستاوردهای بشری پس از جنگ جهانی است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره تخلیه پایگاه عینالاسد توسط نیروهای آمریکایی گفت: مقامات ارشد عراق توضیح دادند که این موضوع در چارچوب توافق مقامات عراقی و خارجی بوده است و نیاز به توضیح بیشتر نیست.
بقایی در خصوص اظهارات مداخلهجویانه نتانیاهو درباره مسائل داخلی ایران گفت: مردم خودشان بهخوبی پاسخ دادهاند و دلسوزی این رژیم را در جنگ ۱۲روزه شاهد بودیم. ترور بزرگان ایران و اقدامات خصمانهای که این رژیم در سالهای گذشته انجام داده است، با این فریبکاریها فراموش نخواهد شد. اسرائیل منتظر هر فرصتی برای هدف قرار دادن انسجام ملی ماست که باید از آن مراقبت کرد. اظهارات برخی مقامات اسرائیلی و برخی مقامات تندرو آمریکا درباره مسائل ایران، چیزی جز تحریک به آدمکشی نیست و نه مردم ما و نه جامعه بینالمللی قرار نیست فریب این برخوردها را بخورند.
وی در خصوص اخباری منتشرشده مبنی بر اینکه اسرائیل از طریق پوتین اطلاع داده است قصد جنگ با ایران ندارد، گفت: این موضوع در هفتههای گذشته نیز مطرح شده بود. نیروهای مسلح ما با چشمان باز مراقب حریم ایران هستند و قرار نیست ما به حرفهای رژیم صهیونیستی اتکا کنیم؛ برای ما فریبکاری این رژیم ثابت شده است. نقطه تمرکز ما تقویت آمادگیهایمان برای دفاع از حریم ایران است.
بقایی تأکید کرد: در اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا قصد دارند فضای التهاب را حفظ کنند، شکی نیست. فضاسازی رسانهای بخشی از راهبرد آنها علیه ایران است. آنچه برای ما مهم است این است که با تمام توان مراقب رفتارهای طرف مقابل هستیم و در دفاع از کیان ایران ذرهای اغماض نخواهیم کرد.
وی در خصوص اظهارات ترامپ درباره گرینلند گفت: من نمیخواهم بگویم خودکرده را تدبیر نیست، اما واقعیت این است که نقض قوانین بینالمللی و بیتوجهی به اصل حاکمیت قانون، اگر تبدیل به رویه شود، هیچ کشوری را از قانونشکنی مصون نخواهد کرد. ایران تأکید زیادی بر حاکمیت کشورها دارد و ما برخلاف برخوردهای گزینشی غربیها، موضع ثابتی داریم. برای ما تعرض به حاکمیت سرزمینی کشورها، چه در یمن باشد، چه در گرینلند و ونزوئلا، محکوم است.
بقایی تأکید کرد: اگر تا پیش از این دعوای غرب به استناد گسترش دموکراسی مطرح میشد، الان صراحتاً میگویند مربوط به نفت ونزوئلا است و اینکه میگویند ونزوئلا را اداره میکنیم، یعنی جهان دارد به سالهایی برمیگردد که کشورها در استعمار بودند. رابطه ما با ونزوئلا همواره بر اساس احترام متقابل بوده است. در خصوص رایزنی با سایر کشورها باید بگویم که اگر این امر را بپذیریم که نقض حاکمیت یک کشور به همه کشورها مرتبط میشود، قطعاً اقدامی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه درباره تحولات ونزوئلا و مسائل حقوقی آن توضیح داد: این موضوع مربوط به کل اعضای سازمان ملل میشود که دغدغه نقض اصول بینالملل را داشته باشند. همین دیروز بحث گرینلند مطرح شده بود. همه کشورها باید در نظر داشته باشند که نقض قوانین بینالملل، در صورتی که با پاسخی مواجه نشود، طرفهای خاطی را جریتر میکند.
وی گفت: حمایت ما هم ربطی به اشخاص ندارد؛ برای ما اصول مهم است. رئیسجمهور یک کشور ربوده شده و این جای افتخار ندارد و غیرقانونی است. باید رئیسجمهور ونزوئلا آزاد شود. بسیاری از کشورها موضع گرفتند و قطعاً دبیرکل سازمان ملل مسئولیت صیانت از منشور ملل متحد را دارد. عدم واکنش صریح و روشن، کل جامعه بینالملل را درگیر خواهد کرد.
بقایی درباره اتباع ایرانی حاضر در ونزوئلا گفت: در خصوص اتباع ایرانی با سفیرمان صحبت کردم. سفیر و کارمندان سفارت ایران در سلامت کامل هستند. اتباع زیادی نداریم و گزارشی هم نشده است. در خصوص نظر ایران درباره نظام حاکم در ونزوئلا، همان نظام است. هم اوضاع را رصد میکنیم و هم اگر لازم باشد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
وی درباره مطالبات مالی ایران از ونزوئلا گفت: ما در ارتباط با مقامات ونزوئلا هستیم و اصولاً، فارغ از تحولات، روابط اقتصادی بین دو کشور برقرار است و این مطالبات با تحولات ناپدید نمیشود. نهادهای ذیربط ما پیگیر این موضوع هستند و با جدیت آن را دنبال میکنند.
بقایی در خصوص سخنان وزیر خارجه لبنان برای گفتوگو با ایران و اعزام سفیر جدید ایران گفت: رابطه ما با لبنان رابطهای دیرپا بوده و ما مصمم هستیم که این رابطه را ادامه دهیم. سفیر جدید ایران هفته گذشته وارد شد و با آقای وزیر دیدار داشت. روند پذیرش سفیر ایران هم انجام شده و هفتههای آینده عازم محل مأموریت خواهند شد. گفتوگو بین دو کشوری که رابطه خوب دیپلماتیک دارند، امری مستمر است.
بقایی درباره آینده ونزوئلا و روابط ایران و این کشور گفت: اگر تا پیش از این با استناد به گسترش دموکراسی به کشورها تعرض میشد، اکنون صراحتاً اعلام میکنند که موضوع نفت ونزوئلا است. گویا جهان دارد به هشت دهه قبل پرتاب میشود. رابطه ما همواره با هر کشوری بر اساس احترام و منافع متقابل بوده و مبنای ما در روابط آینده نیز بر همین اساس است.
وی درباره ادعایی مبنی بر دخالت آلمان در جریان جنگ ۱۲روزه علیه ایران گفت: بدیهی است ما هر شواهدی که دال بر مداخله طرفهای خارجی در امور داخلی ایران باشد، از جمله تحریک به خشونت، به نحو مقتضی مستندسازی میکنیم و اعلام خواهیم کرد.
بقایی درباره احتمال تبانی روسیه و آمریکا در مورد ونزوئلا گفت: ما باید روی اصلِ اتفاقی که افتاده متمرکز باشیم. گاهی ممکن است تفسیرهایی که ارائه میشود، با هدف انحراف افکار عمومی باشد. در این مورد خاص باید دید چه اتفاقی افتاده است. یک قدرتی به خود اجازه داده که متوسل به زور شود و رئیسجمهور یک کشور را ربایش کند. این اصلِ موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات اخیر یمن تصریح کرد: حفظ یکپارچگی و تمامیت سرزمینی یمن برای همه مهم است. دشمنان ثبات و امنیت منطقه به دنبال ایجاد ناامنی و تجزیه کشورهای اسلامی هستند. امیدواریم تحولات اخیر منجر به گفتوگوهای یمنی ـ یمنی شود و روند تحکیم ثبات در یمن با قوت بیشتری به پیش رود.
وی درباره کاهش تهدیدات علیه ایران گفت: دستگاه دیپلماسی قرار نیست با اتفاقات دچار غافلگیری شود. ما با سیلی از تحولات و اتفاقات در این دو سال مواجه شدیم و کاملاً این آمادگی را داریم که هم با چابکی بتوانیم تحولات را رصد کنیم و هم در تعامل با سایر کشورها، در جهت حفظ منافع ملی ایران و مقابله با جریاناتی که صلح بینالمللی را به خطر میاندازند، اقدام کنیم.
بقایی درباره ادعای سوریه برای دریافت غرامت از ایران و مطالبات ایران از این کشور گفت: لازم نیست در خصوص هر اظهارنظر سیاسی اعلام نظر کنیم. آن چیزی که مشخص است، این است که مراودات اقتصادی بین کشورها قانون دارد و قرار نیست با تغییر یک حکومت، مطالبات تغییر کند. مطالبات ایران سر جای خودش است. حتی در شرایط تجزیه یک کشور هم مطالبات اقتصادی به کشور جانشین منتقل میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روابط ایران با آژانس گفت: نماینده ما در وین نزد آژانس در تماس معمول با مدیران آژانس است. ما عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به پادمان هستیم و نسبت به تعهدات خود اشراف داریم. مطالبه اصلی ایران از آژانس و شورای حکام این است که اقدام جنایتآمیز علیه تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران را محکوم کنند. مراودات با آژانس در رابطه با بازدید از مراکزی که مورد تعرض قرار نگرفته بودند، انجام شده و به شیوهای که تفاهم شده بود، پیش رفته است. در خصوص مراکز آسیبدیده نیز هیچ شیوهنامهای برای بازدید وجود ندارد، زیرا برای اولین بار است که چنین اتفاقی رخ داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارنظرهای مختلف رئیسجمهور آمریکا، تهدید کشورهای دیگر و تحلیلهایی مبنی بر ارتباط این اظهارات با پرونده اپستین گفت: این روند خطرناک است. بیتفاوتی و بیعملی در برابر قلدری، صرفاً طرف مقابل را برای ادامه اقدامات جریتر میکند. کل آمریکای لاتین در معرض این وضعیت است و امیدواریم جامعه جهانی به این هشدارها توجه جدیتری کند.
وی درباره همکاریهای امنیتی ایران و ترکیه گفت: مقابله با تروریسم وظیفهای است که همه کشورها دارند. مادامی که ناامنی و اشغال وجود داشته باشد، زمینه برای رشد گروههای تکفیری فراهم است. ما با ترکیه همسایه هستیم و اخیراً نیز مقامات ارشد دفاعی ترکیه از ایران دیدن کرده بودند. همکاری بین دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم مسبوق به سابقه است و باید این همکاریها با قوت ادامه پیدا کند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره توجیه آمریکا در خصوص اقدامات خلاف قواعد بینالملل خود گفت: آمریکاییها با استفاده از زور کارهای خود را انجام دادند. حتی دوستان اروپایی آمریکا نیز این اقدامات را محکوم نکردند. مسئولیت تکتک دولتها مشهود است. در سطح مجامع بینالمللی سازوکارهایی وجود دارد تا کشورها برای جلوگیری از تکرار قانونشکنی تلاش کنند. ما نیز از همین مسیر برای صیانت از مبانی حقوق بینالملل اقدام میکنیم.