حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده جلوی بخشی از تورم را خواهد گرفت

به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه بودجه بیانیه و شعار سیاسی نیست بلکه سیاستی است و ابزاری است که هدف و مسیر حرکت کشور را مشخص می‌کند، عنوان کرد: بودجه یک برنامه مالی است که برای کسری عملیات و نتایج آن پیش بینی می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیش بینی درآمدها و سایر منابع و همچنین برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که بتوانیم برشی از برنامه هفتم را در قالب بودجه سالانه به انجام برسانیم، اضافه کرد: مخالفان کلیات بودجه به نکات برجسته‌ای اشاره کردند، اما جای این نکات در بررسی جزئیات لایحه است و حتما برای آن راه حل ارائه خواهیم داد؛ اما امروز باید کلیات بودجه که مربوط به کل کشور است و نه یک حزب و گروه خاص را پیگیری و پیش بینی کنیم که این بودجه چه اتفاقی در کشور رقم می‌زند و چه کمکی می‌تواند به کشور برساند.

گودرزوند چگینی تصریح کرد: قطعا باید از جهات مختلف و در بحث‌های حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، کارگران و خصوصا حقوق نیروهای مسلح و بحث هدفمندی یارانه‌ها که از مهم‌ترین اجزای لایحه بودجه است با همکاری دولت، تصمیمات درست اتخاذ کنیم. باید کمک کنیم یارانه که نقطه مقابل فساد است، به قشرهایی که نیازمند هستند برسد. همچنین ساماندهی ارز را در بودجه تصمیم‌گیری کنیم، زیرا برای ما بسیار مهم است که این ساماندهی به گونه‌ای باشد که در آینده باعث نشود فساد در بحث ارز اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: البته می‌دانیم اگر بخواهیم این ارز را به یکباره حذف کنیم موجب فشار شدید به مردم خواهد شد که باید مدیریت شود و این در جزئیات لایحه بودجه می‌تواند اتفاق بیفتد.

نماینده مردم رودبار در مجلس با تاکید بر اینکه قطعا بودجه ۱۴۰۵ با بودجه سنوات گذشته متفاوت است، جدا کردن جمعی و خرجی را یکی از اتفاق‌های مهم این بودجه خواند و گفت: در بودجه بحث نهاده ها، تولید و غیره از بحث‌های مهمی است که حتما باید در جزئیات لایحه به آن پرداخت؛ چرا که رانت و فساد در جایی شکل می‌گیرد که به آن نمی‌پردازیم و از اصلاحات بترسیم. اصلاحات، جسارت، قدرت و هوشمندی می‌خواهد و ما نباید بر ریل گذشته اقتصادی که امروز کشور را به این نقطه رسانده است، اصرار کنیم. این ریل زمانی تغییر پیدا می‌کند که بخواهیم بر اساس یک نگاه درست و تخصصی پیش برویم.

گودرزوند چگینی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تغییر ریل اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه بپذیریم که در بودجه‌های گذشته کشور کوتاهی شده است. ما در برنامه‌های یکم تا ششم توسعه همواره زیر ۴۰ درصد تحقق را شاهد بودیم که نشان می‌دهد مسیر ما اشتباه بوده است و این هم با فریاد زدن، برنامه نداشتن و مسیر درست را تعریف نکردن اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توانیم به ریل اقتصادی درست برگردیم.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه تنها مربوط به دولت حاضر نیست، تصریح کرد: این بودجه به همه مردم ایران ارتباط دارد و در زندگی کوچک‌ترین فرد در دورترین روستای کشور هم اثرگذار است.

نماینده مردم رودبار در مجلس موافقت دولت با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اتفاق افتاده را نقطه امید و اتکایی برای آینده بهتر خواند و گفت: حذف ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده بود در کمیسیون تلفیق و موافقت دولت با آن یک کمک کلیدی به کشور است و جلوی بخشی از تورم را خواهد گرفت.

گودرزوند چگینی تصریح کرد: واقعیت بودجه این است که ما باید به جزء به جزء آن بپردازیم اما امروز بحث کلیات بودجه است و اگر قرار است ما به کشور در بخش‌های مختلف از جمله حقوق کارکنان و بازنشستگان که دولت پذیرفت افزایش آن نزدیک به تورم باشد، کمک کنیم باید با کلیات این بودجه موافقت کنیم و در جزئیات پیشنهادات و نظرات تخصصی خود را اعمال کنیم.

انتهای پیام/