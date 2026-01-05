خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احمدی سنگر:

مسئولان نباید بگویند که ما نمی‌توانیم و منابع نداریم

مسئولان نباید بگویند که ما نمی‌توانیم و منابع نداریم
کد خبر : 1737677
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی‌سنگر در جریان برگزاری نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: ابتدا دخالت خبیثانه آمریکا و رژیم اسرائیل در امور داخلی کشورمان را محکوم کرده و از نیروهای مسلح، امنیتی و بسیج برای ایجاد آرامش در کشور تقدیر می‌کنم؛ ما ملت بزرگ ایران، تا پای جان، پای وطن و ایران ایستاده‌ایم لذا از مردم بابت خنثی‌سازی دسیسه‌های شوم دشمن تشکر می‌کنم.

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: مسئولان نباید بگویند که ما نمی‌توانیم و منابع نداریم بلکه ما آمده‌ایم بگوییم که می‌توانیم و باید مشکلات را برطرف کنیم. بدون شک کشورمان ظرفیت‌ها و منابع دارد لذا باید به مردم امید دهیم.

وی افزود: مسائلی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، افزایش دو واحد درصد ارزش افزوده، ساماندهی یارانه نان، انرژی و ارز ترجیحی و ابهام در بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعات گازی از جمله مسائلی بود که موجب شد مجلس با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کند.

احمدی‌سنگر ادامه داد: بر این اساس نامه‌ای به خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و در آن بحث افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف دو درصد ارزش افزوده معادل ۲۷۰ همت، پرداخت یارانه نان، انرژی و ماوتفاوت به مصرف کنندگان نهایی و رفع ابهام فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی مطرح شد که دولت به آنها موافقت کرد و به صورت کتبی به مجلس و کمیسیون تلفیق پاسخ داد.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنابراین حقوق کارکنان و بازنشستگان به تورم نزدیک شد و مشکلات فرهنگیان، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت. به عبارتی با حذف مالیات بر ارزش افزوده، اعمال حدود ۲۷۰ همت برای ۷ دهک حذف شد. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت زیرا عدد تورم بالا بوده و رونق اقتصادی وجود ندارد.

وی گفت: بدون شک باید در مسئله بودجه به مسائل مهم کشور از جمله پرداخت وام ازدواج، قانون جوانی جمعیت، اشتغال، معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی مسائل ایثارگران و خانواده‌های شهدا و رشد اقتصادی توجه شود.

احمدی‌سنگر اظهار کرد: در واقع بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد. همچنین باید تورم در بودجه کنترل شده تا اقشار ضعیف بتوانند ذینفع باشند.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: حتماً اشکالاتی در این لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد که در روند بررسی جزئیات باید اصلاحات آن انجام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی