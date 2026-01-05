سردار نقدی:
در برابر تجاوز دشمن باید مقابله به مثل کرد
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در برابر تجاوز دشمن باید مقابله به مثل کرد، گفت: هر انسان خردمندی برخورد یمن و ونزوئلا را با آمریکا مقایسه کند، میتواند راه درست را تشخیص دهد.
به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا نقدی» در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی و یادواره شهدای جیرفت با تجلیل از گردانهای خطشکن جیرفت در دفاع مقدس که تحت فرماندهی شهید سلیمانی افتخارات درخشانی آفریدند، اظهار داشت: کلیدیترین رمز موفقیت و عظمت شهید سلیمانی در یک کلمه، درک درست از مفهوم عبودیت و اخلاص او در اطاعت محض از ولایت است.
وی افزود: چکیده افکار هر شخصیت برجسته را میتوان در وصیتنامه همگانی حاج قاسم عزیز دید؛ آنجا که شهید سلیمانی میخواهد آخرین حرفش را با مردم خودش بزند و سعی میکند همه تجارب مفید خود را در اختیار نسلهای آینده قرار دهد.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: در سالگرد شهادت حاج قاسم قهرمان بزرگ امت اسلام و سردار اسطورهای ملت ایران جا دارد که وصیتنامه این شهید والامقام را همه مرور کنند؛ وصیتنامهای که توصیه به تبعیت از ولایت فقیه در آن موج میزند.
سردار نقدی تصریح کرد: شهید سلیمانی در وصیتنامه خود هفت یا هشت گروه جامعه را مخاطب خود قرار میدهد؛ اول خدا را، بعد برادران و خواهران مجاهد در جهان اسلام اعم از شیعه و سنی، برادران و خواهران ایرانی، مردم عزیز کرمان، سیاسیون و احزاب کشور، برادران ارتشی و سپاهی، علمای اسلام و مراجع تقلید و در گفتوگو با این مخاطبها قبل از وصیتهای اختصاصی خودشان یک توصیه را با ادبیات متناسب با هر مخاطب برای همه تکرار میکند و آن توصیه تاکید بر اطاعت و حمایت از ولایتفقیه و شخص امام خامنهای است.
وی گفت: این فقط یک حرف نیست، بلکه تمام زندگی و عمل شهید سلیمانی همین است او در سختترین آزمایشها پای این حرف خود ایستاد؛ جاییکه همه میگفتند نرو همه رفتن به سوریه را شماتت میکردند، ولی وقتی فرمان ولایت رسید حتی برای یک لحظه هم درنگ نکرد در جبههای که همه نظامیان برآورد میکردند که در این جبهه شکست قطعی است و همه سیاسیون شماتت میکردند که این حمایت از دولت یک دیکتاتور است و قدرتها تهدید میکردند که اگر آنجا بروید چه کارها خواهیم کرد و مطلقا هیچ امیدی به پیروزی نبود او نه به امید پیروزی و نه به طمع تجلیل دیگران بدون درنگ در چنین جبهه سختی پا گذاشت و بار مسئولیت آنرا بر عهده گرفت خدا هم به پاداش این فداکاری اینهمه عزت را نصیب او کرد پیروزی تاریخی در دنیا و سربلندی ابدی در آخرت هنیئا له.
سردار نقدی با اشاره به اینکه امروز دولت ایالات متحده آمریکا در بیانیه رسمی خود تحت عنوان سند امنیت ملی ۲۰۲۵ رسما اعتراف میکند که راهبرد اصلی آمریکا در ۵۰ سال گذشته بر منطقه غرب آسیا متمرکز بوده و تمام استراتژیهای آمریکا در این دوره شکست خورده است، تصریح کرد: فرمانده میدانی که آمریکا رسما اعلام میکند در آن شکست خورده کسی نیست جز شهید سلیمانی. این سند کم اهمیتی نیست بعضیها ما را شکست خورده میدانند.
وی خاطرنشان کرد: دشمن بعد از به شهادت رساندن حاج قاسم و ابومهدی، سید حسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و محمد ضیف، بعد از اشغال سوریه، بعد از به شهادت رساندن فرماندهان و دانشمندان ما و حمله به مراکز هستهای و موشکی ما، بعد از ویران کردن غزه و خلاصه بعد از همه کارهایی که بعضی آن را پیروزی دشمن میدانند در آذر ماه ۱۴۰۴ در سند رسمی امنیت ملی خود رسما و صریحا میگوید ما در تمام راهبردهای خود در ۳۵ سال گذشته شکست خوردیم.
سردار نقدی در ادامه افزود: با شرایطی که امروز در سوریه رقم خورده معما حل شده و همه عالم میفهمند که حضور شهید سلیمانی و مدافعان حرم در سوریه چه منافع بزرگی بهمراه داشت هم استقلال و تمامیت ارضی سوریه را در مقابل تجاوز و اشغال رژیم حفظ کرد، هم امنیت و آرامش و حفظ جانهای مردم را تضمین کرد و مانع خونریزیهای وسیع شد، هم لبنان و عراق را از تهدید جدی رها ساخت و هم درگیری و شرارت دشمن را از مرزهای جمهوری اسلامی هزار کیلومتر دور کرد؛ ولی آن روز فضا بگونهای بود که شهید مدافع حرم را باید از ترس شماتت دوستان مخفیانه دفن میکردیم.
وی گفت: امروز بر همه آشکار شده که اگر شهید سلیمانی و یارانش سوریه نمیرفتند چه فاجعهای منطقه را فرا میگرفت.
سردار نقدی تاکید کرد: تردید در برخورد قاطع با دشمن از ترس عواقب آن کار را بمراتب سختتر و پیچیدهتر میکند؛ راه همان است که جمهوری اسلامی انجام داد پهپاد متجاوز را در سواحل سرنگون کردیم تفنگداران آمریکایی را چند صد متر داخل آبهای ساحلی ایران شدند به اسارت گرفتیم. وقتی کشتیمان را توقیف کردند، کشتی آنها هم توقیف کردیم؛ وقتی بمباران کردند، موشک باران شدند. راه عزت همین مقاومت است که رهبری انقلاب نشان دادند و سلیمانیها آن را پیاده کردند.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: آنهایی که دیروز شهید سلیمانی را از رفتن به سوریه و عراق منع میکردند و امروز اجتناب از ایستادگی و مقابله با آمریکا را توصیه میکنند؛ اگر از آنچه در منطقه گذشت عبرت نگرفتند باید از حادثهای که روز گذشته در ونزوئلا بوقوع پیوست عبرت بگیرند در حادثه ونزوئلا درسها و عبرتهای فراوانی است.
وی خاطرنشان کرد: هر انسان خردمندی برخورد یمن ونزوئلا با آمریکا را مقایسه کند، میتواند راه درست را تشخیص دهد یکی تا ناوهای هواپیمابر آمریکا به سواحل او نزدیک شدند با اولین تعرض به شناورهای یمن با موشک و پهپاد از آنها استقبال کرد و ۵ ناو هواپیمابر آمریکا را یکی پس از دیگری با خسارات فراوان بسوی خانه فراری داد دیگری در مقابل کشتار شهروندانش سکوت کرد و به شعار و شکایت به سازمانهای بینالمللی بسنده کرد و اجازه داد دشمن بدون دغدغه در کنار مرزهای او آرایش خود را تکمیل کند، قایقهای مردم را بزند نفتکشهایش را مصادره کند و نفوذیهای خود در ارتش و دستگاههای امنیتی ونزوئلا را که بسیاری از فرماندهان و مدیران ارشد آن آموزش دیده در ارتش آمریکا هستند را سازماندهی کند و برای تهاجم آماده شود.
سردار نقدی گفت: راه موفقیت مقاومت همان است که ولایت فقیه دائما بر آن تاکید دارند و در حقیقت فرمان قرآن است که فرمود: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» در برابر متجاوز ساکت ننشینید مقابله به مثل کنید. امیرالمومنین (ع) نیز میفرمایند: «رُدُّوا الحَجَرَ مِن حَیثُ جاءَ؛ فإنَّ الشَّرَّ لا یَدفَعُهُ إلاّ الشَّرُّ.» [نهج البلاغة: الحکمة ۳۱۴.] سنگ را با سنگ پاسخ دهید؛ زیرا بدى را جز بدى دفع نکند.
وی تصریح کرد: ونزوئلا را که ۹۱۶۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد با غزه که فقط ۳۶۰ کیلومتر مربع است، مقایسه کنید؛ یعنی غزه ۲۵۰۰ برابر کوچکتر از ونزوئلا و چسبیده به سرزمینهای اشغالی است.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: غزه جنگ را جدی گرفت و همه جانبه برای جنگیدن آماده شد و دشمن بعد از بیش از دو سال جنگ نتوانست حتی یک فرمانده آنرا غافلگیر کند و به اسارت در آورد. دولت سوریه و بشار اسد که در مقابله به مثل علیه رژیم صهیونی تردید داشت و حملات مکرر را بیپاسخ گذاشت؛ کشورش اشغال شد و حزب الله لبنان ایستاد و جنگید خاکش هم حفظ شد اینها عبرتهایی است که ما باید بگیریم.
وی تصریح کرد: آمریکا در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ از ادعای نظم نوین جهانی عقبنشینی کرده و میگوید ما اشتباه کردیم که مدعی رهبری جهان بودیم باید به حاکمیت بر نیمکره غربی اکتفا کنیم، بزودی با درسهای تلخی که مردم آمریکای جنوبی به آنها خواهند داد کاری میکنند که شکستهای غرب آسیا از یادشان برود و بفهمند همانطور که نتوانستند کل جهان را رهبری کنند نهتنها نخواهند توانست نیمکره غربی را هم در کنترل بگیرند جریان جهانی مقاومت مسیحی را به صحنه خواهد آورد و به مقاومت اسلامی پیوند خواهد داد همان چیزی که در انتظار آن هستیم.
سردار نقدی گفت: در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ که مبنای اقدامات از این به بعد آمریکاست اعلام میکند که اشتباه کردیم وارد جنگهای بزرگ مثل عراق و افغانستان شدیم من بعد باید بجای ورود به جنگ با روش عملیات ویژه پیش برویم
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: آمریکاییها بزودی خواهند فهمید که اولا عملیات ویژه همیشه مثل ونزوئلا موفق نیست و خیلی از اوقات هم نتیجهاش مثل طبس شکست مفتضحانه است و ثانیا مهمتر از آن اینکه امروز قرن نوزدهم نیست که با دستگیری یکنفر بشود بر یک ملت غلبه کرد.
سردار نقدی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه این قرن قرن غلبه اراده ملتهاست، خاطرنشان ساخت: دنیا خواهد دید که آمریکا در سند امنیت ملی بعدی که صادر میکند خواهد نوشت اشتباه کردیم نیمکره غربی هم لقمه بزرگتر از دهان ما بود باید به داخل آمریکا برسیم.