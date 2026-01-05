اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد/ دولت متعهد شده اعتبار کالابرگ را با تورم افزایش دهد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: تاکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان، راهگشا و رهنماست. با معترضان باید گفت‌وگو کرد، اعتراضات آنها بحق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را بکار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عزم دولت جدیست و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده، به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود. اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد. اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویس های جاسوسی متصلند و وظیفه‌ی مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوه ای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیافتد.

وی یادآور شد: ملت ایران درطول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروش های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیتهای اطلاعاتی، امنیتی و رسانه ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.

قالیباف تأکید کرد: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که از یک سو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صدها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون می‌کشند، آنها را حیوان می‌نامند، از آب و غذا محرومشان می‌کنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار می‌کنند، اما در عین محکوم شدن در دادگاه‌های بین‌المللی، به پاس این جنایات در کنگره‌ی آمریکا تشویق می‌گردند! در مقابل، فردی همچون رییس‌جمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده می شود.

وی افزود: ونزوئلا نه کودک کشی کرده و نه دست به نسل کشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست.آمریکا اساساً جایی از قدرت سخت، بهره می‌گیرد که سلطه‌ی نرم را بی اثر بداند. و حالا که خود را در افول می بیند، و می‌خواهد از فرصت‌های نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز پایان عصر حقوق بین الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللی است. در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد،برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.

وی گفت: اتحادمقدس، رشد اقتصادی‌ پیوسته، حفظ‌ قدرت‌ خرید مردم، خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشورها و تقویت همه جانبه‌ی قدرت دفاعی ایران از محورهای این قوی شدن است.

قالیباف بیان کرد: در پایان وظیفه‌ی خود می دانم از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحله‌ی اجرا درآوردن قانون‌کالابرگ تشکر کنم. ممکن است در شیوه‌ی اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه‌ی کالاهای اساسی حفظ می شود.

وی افزود: نکته‌ی مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده‌ی آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی‌شده‌است.

رئیس مجلس گفت:تاکید میکنم‌ که در این طرح ارز ترجیحی‌حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان میرسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.

