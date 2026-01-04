دستور پزشکیان برای پرداخت کالابرگ به تمام مردم

وی ادامه داد: برای چهارماه دی، بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا و اعتباری به حسابشان واریز شده دریافت می‌کنند که برای خرید کالاهایی مشخص در نظر گرفته شده تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

مهاجرانی تأکید کرد: با این جابجایی طبعاً برخی کالاها افزایش قیمت پیدا می‌کنند اما دولت در نظر دارد کالاهایی را با قیمت ثابت به مردم ارائه کند و اینکه چه کالاهایی (حدود ۱۱ قلم) با چه قیمتی باشد در جلسه امروز تصمیم‌گیری می‌شود.

سخنگوی دولت یادآور شد: از حدود ۲۰ دی‌ماه این طرح اجرایی می‌شود و مردم می‌توانند خرید را با رقمی که برایشان واریز می‌شود ماه به ماه خریداری کنند. در جلسه امروز هیئت دولت با دستور رئیس‌جمهوری به همه مردم این رقم پرداخت شود