سخنگوی دولت خبر داد؛
دستور پزشکیان برای پرداخت کالابرگ به تمام مردم
سخنگوی دولت از دستور رئیسجمهوری برای پرداخت اعتبار کلابرگ به همه دهکهای اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه امروز در جلسه هیئت دولت موضوعاتی برای بهبود معیشت مردم به تصویب رسید، اظهار کرد: هدف از این اقدامات حفظ قدرت خرید مردم، کنترل تورم و تامین امنیت غذایی است.
وی ادامه داد: برای چهارماه دی، بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا و اعتباری به حسابشان واریز شده دریافت میکنند که برای خرید کالاهایی مشخص در نظر گرفته شده تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
مهاجرانی تأکید کرد: با این جابجایی طبعاً برخی کالاها افزایش قیمت پیدا میکنند اما دولت در نظر دارد کالاهایی را با قیمت ثابت به مردم ارائه کند و اینکه چه کالاهایی (حدود ۱۱ قلم) با چه قیمتی باشد در جلسه امروز تصمیمگیری میشود.
سخنگوی دولت یادآور شد: از حدود ۲۰ دیماه این طرح اجرایی میشود و مردم میتوانند خرید را با رقمی که برایشان واریز میشود ماه به ماه خریداری کنند. در جلسه امروز هیئت دولت با دستور رئیسجمهوری به همه مردم این رقم پرداخت شود