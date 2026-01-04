خانه



انتظامی حوادث ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵:۵۱

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد

شناسایی و تشکیل پرونده برای ۴۰ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات در تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی رصد مستمر و هوشمندانه فضای مجازی، طی روزهای اخیر مشخص شد تعدادی از افراد سودجو با سوء استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و بازنشر تصاویر و کلیپ‌های مربوط به اغتشاشات سال‌های گذشته، اقدام به تولید و انتشار اخبار کذب و هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، به‌ ویژه اینستاگرام، با هدف تشویش اذهان عمومی کرده‌اند.