مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد

شناسایی و تشکیل پرونده برای ۴۰ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات در تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی رصد مستمر و هوشمندانه فضای مجازی، طی روزهای اخیر مشخص شد تعدادی از افراد سودجو با سوء استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و بازنشر تصاویر و کلیپ‌های مربوط به اغتشاشات سال‌های گذشته، اقدام به تولید و انتشار اخبار کذب و هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، به‌ ویژه اینستاگرام، با هدف تشویش اذهان عمومی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در این اطلاعیه اعلام کرد: در همین راستا با اجرای اقدامات ویژه، فنی و اطلاعاتی پلیسی، تعداد ۴۰ نفر از عوامل اصلی این جریان در سطح شهر تهران شناسایی شدند و با هماهنگی مراجع قضایی، نسبت به پاکسازی کامل محتوای دروغین و مجرمانه منتشرشده در صفحات اینستاگرامی آنان اقدام به‌ عمل آمد.

در حال حاضر برای متهمان شناسایی‌شده پرونده قضایی تشکیل و این افراد جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مقام محترم قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با هرگونه اقدام سازمان‌یافته در جهت اخلال در امنیت روانی جامعه، اعلام می‌دارد فضای مجازی به‌ صورت شبانه‌روزی تحت رصد پلیس بوده و با انتشاردهندگان اخبار جعلی و شایعات هدفمند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.

