توسط رئیس شورای اطلاعرسانی دولت صورت گرفت:
انتصاب شمسالواعظین و عطریانفر به عنوان اعضای حقیقی جدید شورای اطلاعرسانی دولت
با حکم رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ماشاالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی جدید، شورای اطلاعرسانی دولت منصوب شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ماشاءالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت منصوب شدند.
در مراسمی که ظهر امروز در شورای اطلاعرسانی دولت و با حضور، رئیس، دبیر، شماری از اعضای حقیقی و دیگر مدیران این شورا برگزار شد، الیاس حضرتی، احکام دو عضو حقیقی جدید این شورا را به آنان تحویل داد.
درحال حاضر علی ربیعی، سید شهاب الدین طباطبایی، محمد قوچانی و ماشاءالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر اعضای حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت هستند.
پیش از این فیاض زاهد و محمد مهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند که مورد موافقت رئیس شورای اطلاعرسانی دولت قرار گرفت.