به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ماشاءالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب شدند.

در مراسمی که ظهر امروز در شورای اطلاع‌رسانی دولت و با حضور، رئیس، دبیر، شماری از اعضای حقیقی و دیگر مدیران این شورا برگزار شد، الیاس حضرتی، احکام دو عضو حقیقی جدید این شورا را به آنان تحویل داد.

درحال حاضر علی ربیعی، سید شهاب الدین طباطبایی، محمد قوچانی و ماشاءالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت هستند.

پیش از این فیاض زاهد و محمد مهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند که مورد موافقت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت.

