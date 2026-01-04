یوسفی خبر داد:
پس از اعمال اصلاحات؛کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی یوسفی با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: کلیات لایحه بودجه پس از اعمال اصلاحات مدنظر و موارد درخواستی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، در این کمیسیون به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پس از اصلاح موارد درخواستی نمایندگان از جمله اصلاح افزایش حقوق و حذف افزایش ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲، اختصاص ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و منابع لازم از مابه تفاوت تامین بنزین و نیاز واردات مازاد بر تولید بر اساس مصرف؛ کلیات لایحه بودجه مجددا به رای گذاشته شد و نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاحات انجام شده موافقت کردند.