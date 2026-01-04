پس از اعمال اصلاحات؛کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی یوسفی با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: کلیات لایحه بودجه پس از اعمال اصلاحات مدنظر و موارد درخواستی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، در این کمیسیون به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پس از اصلاح موارد درخواستی نمایندگان از جمله اصلاح افزایش حقوق و حذف افزایش ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲، اختصاص ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و منابع لازم از مابه تفاوت تامین بنزین و نیاز واردات مازاد بر تولید بر اساس مصرف؛ کلیات لایحه بودجه مجددا به رای گذاشته شد و نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاحات انجام شده موافقت کردند.

