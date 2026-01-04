خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1737247
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر کشورمان در آربایجان در دیدار با عراقچی گزارشی جامع از آخرین وضعیت روابط دوجانبه، در پی سفر اخیر وزیر امور خارجه به باکو، ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سفیر کشورمان گزارشی جامع از آخرین وضعیت روابط دوجانبه، در پی سفر اخیر وزیر امور خارجه به باکو، ارائه کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به دیدارهای سازنده خود با مقامات عالی‌رتبه جمهوری آذربایجان، بر پیشبرد مؤثر رویکرد حسن همسایگی از طریق تقویت و توسعه مستمر مناسبات همه‌جانبه و گسترش رایزنی‌ها در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی با جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی