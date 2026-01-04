دیدار سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سفیر کشورمان گزارشی جامع از آخرین وضعیت روابط دوجانبه، در پی سفر اخیر وزیر امور خارجه به باکو، ارائه کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به دیدارهای سازنده خود با مقامات عالی‌رتبه جمهوری آذربایجان، بر پیشبرد مؤثر رویکرد حسن همسایگی از طریق تقویت و توسعه مستمر مناسبات همه‌جانبه و گسترش رایزنی‌ها در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی با جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

