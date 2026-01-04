جهانگیری:
انتقاد و اعتراض حق شهروندان است/ ایرانِ متحد و یکپارچه، توان اصلاح درونی خود را دارد.
معاون اول رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در واکنش به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا در مورد اعتراضات مردم ایران نوشت: مردم در طرح و پیگیری مطالبات بهحق خود نه به مداخله و حمایت خارجی نیاز دارند و نه سوءاستفاده جریانهای متوهم و وابسته را برمیتابند.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم نوشت:
میلاد خجسته امام علی(ع)، صدای عدالت انسانی، را به عموم مردان و زنان ایرانی تبریک میگویم. عدالت خواست همیشگی انسانهاست و مردم ایران که در سالهای اخیر با دشواریهای معیشتی متعددی روبهرو بودهاند، بیش از هر زمان دیگری خواستار تحقق همهجانبه آن هستند. حتی اگر وضعیت کنونی اقتصاد و تجربه نگرانکننده جهش تورمی سالهای اخیر هم نبود، عدالتجویی، نقد و اعتراض شهروندان و مطالبهگری از مسئولان، از حقوق طبیعی و اساسی مردم است که میتواند از مسیرهای مدنی و مسالمتآمیز پیگیری شود.
مردم در طرح و پیگیری مطالبات بهحق خود نه به مداخله و حمایت خارجی نیاز دارند و نه سوءاستفاده جریانهای متوهم و وابسته را برمیتابند. وضعیت دشوار ایران، در کنار برخی عوامل داخلی، سیاستی و مدیریتی، بیش از هر چیز محصول تحریمهای ظالمانه و ایجاد شرایط جنگی اقتصادی و نظامی از سوی آمریکا و میدانداری منطقهای رژیم صهیونیستی است. در چنین شرایطی، اظهارات رئیسجمهور آمریکا ـ که خود از بانیان اصلی فشار بر ملت ایران و تهدیدکننده استقلال و تمامیت ارضی کشور است ـ چیزی جز فریب و اهداف شوم سیاسی نیست.
ایران برای عبور از تنگناها و بحرانها بیش از هر زمان نیازمند اتکای حکومت به مردم و اعتماد مردم به حکومت است. آیندهنگری، برنامهریزی صحیح، مدیریت کارآمد و انجام اصلاحات بهموقع در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم، همراه با تغییر رویکردها و رویههای حکمرانی در جهت تقویت وحدت پایدار ملی و بازسازی تابآوری و سرمایه اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.
ایرانِ متحد و یکپارچه، توان اصلاح درونی خود را دارد.