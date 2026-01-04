خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در کمیسیون اصل نود انجام می‌شود؛

بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور وزیر صمت

بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور وزیر صمت
کد خبر : 1737194
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون اصل نود مجلس بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل منابع ارزی را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی و سایر مسیولان ذیربط بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نود در هفته جاری در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور جلسات آن به شرح زیر است:

دوشنبه؛ ۱۵ دی ماه

- جلسه کمیته سیاسی کمیسیون با حضور مدیران وزارت کشور به منظور بررسی مبانی قانونی بند (۱۳) دستورالعمل اجرایی تبصره (۲) بند (۳)  ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها

-جلسه کمیته اقتصادی با حضور رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، معاون ارزی بانک مرکزی و معاون صندوق توسعه ملی در خصوص پیگیری عملیاتی شدن پروژه ملی احداث ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی

سه‌شنبه؛ ۱۶ دی ماه
- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) درخصوص بررسی شکوائیه واصله پیرامون افزایش غیرقانونی تعرفه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی

- جلسه کمیسیون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رییس کل گمرک و معاونین وزارت اطلاعات، فراجا و سپاه پاسداران در خصوص بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل ارز صادرات و کنترل منابع ارزی 

چهارشنبه؛ ۱۷ دی‌ماه
- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی