به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در مصلی تهران برگزار شد، با اشاره به تأثیر عمیق شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، این واقعه را نقطه عطفی مهم برای جهان اسلام، به‌ویژه ملت‌های ایران و عراق و جریان مقاومت و الهام‌بخش مبارزات آزادی‌خواهان در منطقه عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: شهادت این دو مجاهد مخلص و بزرگوار و دیگر شهدای عزیز جبهه مقاومت، حادثه‌ای بسیار تأثیرگذار بود که همواره برای ملت‌های ایران و عراق و جریان مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار است و به جوانان مومن و سلحشور انگیزه جهاد داده که تا آخرین قطره خون بر آرمان های الهی ایستادگی کنند و در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام ذره ای کوتاه نیایند.

حجت الاسلام منتظری گفت: امیدواریم خداوند متعال به دو ملت ایران و عراق توفیق دهد؛ با اتحاد و همدلی هر چه تمام این راه نورانی را ادامه دهند همچنین برای جبهه مقاومت در فلسطین، یمن و دیگر سرزمین‌ها آرزو می‌کنیم که بتوانند با استقامت در برابر استکبار و صهیونیسم، به اهداف عالیه خود نائل شوند و هر چه زودتر شاهد نابودی رژیم نامشروع و اشغال گر قدس و آمریکای جهانخوار باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: قطعاً جریان مقاومت می‌تواند از مکتب این مجاهدان فی سبیل الله و شهادت این عزیزان الهام گرفته و ان‌شاءالله در مسیر مقابله با استکبار موفق و پایدار باشد و ملت عزیز و بصیر ایران نیز به برکت خون شهیدان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حفظه الله این فتنه ها را خنثی خواهد نمود و بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد زد. این مردم مومن و انقلابی در همه‌ این سالها مشکلات فراوانی را تحمل نموده‌اند اما به بیگانگان اجازه دخالت در امور کشور را نداده و عزتمندانه زندگی کرده اند؛ ترامپ قمارباز هم این بار سرش به سنگ خواهد خورد و به فضل خداوند متعال نقشه های شوم آنان نقش بر آب خواهد شد.

