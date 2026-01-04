خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت الاسلام منتظری در مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی:

ملت ایران هرگز اجازه دخالت بیگانگان را نمی‌دهند/ ترامپ قمارباز این بار هم سرش به سنگ خواهد خورد

ملت ایران هرگز اجازه دخالت بیگانگان را نمی‌دهند/ ترامپ قمارباز این بار هم سرش به سنگ خواهد خورد
کد خبر : 1737182
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: ملت عزیز و بصیر ایران نیز به برکت خون شهیدان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حفظه الله این فتنه ها را خنثی خواهد نمود و بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد زد. این مردم مومن و انقلابی در همه‌ این سالها مشکلات فراوانی را تحمل نموده‌اند اما به بیگانگان اجازه دخالت در امور کشور را نداده و عزتمندانه زندگی کرده اند؛ ترامپ قمارباز هم این بار سرش به سنگ خواهد خورد و به فضل خداوند متعال نقشه های شوم آنان نقش بر آب خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در مصلی تهران برگزار شد، با اشاره به تأثیر عمیق شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، این واقعه را نقطه عطفی مهم برای جهان اسلام، به‌ویژه ملت‌های ایران و عراق و جریان مقاومت و الهام‌بخش مبارزات آزادی‌خواهان در منطقه عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: شهادت این دو مجاهد مخلص و بزرگوار و دیگر شهدای عزیز جبهه مقاومت، حادثه‌ای بسیار تأثیرگذار بود که همواره برای ملت‌های ایران و عراق و جریان مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار است و به جوانان مومن و سلحشور انگیزه جهاد داده که تا آخرین قطره خون بر آرمان های الهی ایستادگی کنند و در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام ذره ای کوتاه نیایند.

حجت الاسلام منتظری گفت: امیدواریم خداوند متعال به دو ملت ایران و عراق توفیق دهد؛ با اتحاد و همدلی هر چه تمام این راه نورانی را ادامه دهند همچنین برای جبهه مقاومت در فلسطین، یمن و دیگر سرزمین‌ها آرزو می‌کنیم که بتوانند با استقامت در برابر استکبار و صهیونیسم، به اهداف عالیه خود نائل شوند و هر چه زودتر شاهد نابودی رژیم نامشروع و اشغال گر قدس و آمریکای جهانخوار باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: قطعاً جریان مقاومت می‌تواند از مکتب این مجاهدان فی سبیل الله و شهادت این عزیزان الهام گرفته و ان‌شاءالله در مسیر مقابله با استکبار موفق و پایدار باشد و ملت عزیز و بصیر ایران نیز به برکت خون شهیدان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حفظه الله این فتنه ها را خنثی خواهد نمود و بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد زد. این مردم مومن و انقلابی در همه‌ این سالها مشکلات فراوانی را تحمل نموده‌اند اما به بیگانگان اجازه دخالت در امور کشور را نداده و عزتمندانه زندگی کرده اند؛ ترامپ قمارباز هم این بار سرش به سنگ خواهد خورد و به فضل خداوند متعال نقشه های شوم آنان نقش بر آب خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی