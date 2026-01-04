فاضل میبدی در گفتوگو با ایلنا:
تحریم برای اکثر مردم، لعنت است/ با این فرمان به جایی نمیرسیم/ با برخورد و تهدید و نصیحت هیچ اقتصادی در دنیا بهبود نیافته است
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: این آقایان که میگویند تحریمها نعمت است برای برخیهایشان تحریم خیلی خوب است و برخیهایشان هم کاسب تحریم هستند و برخی از این آقایان جای خوش نشستند و زندگی خوب دارن؛ مسافرتهایشان مرتب است برای آنها تحریم خوب است اما برای درصد بالایی از توده مردم که زیر خط فقر زندگی میکنند و سفرههایشان روز به روز تنگتر میشود و فشار بر آنها زیادتر میشود، تحریم لعنت است، در واقع برای اکثر مردم لعنت است.
حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در مورد تحولات روزهای اخیر و اعتراضات موجود به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اگر دولت یا حاکمیت در این حوادث اخیر، به کل واقعیات پی ببرد و رویکرد خود را تغییر دهد، ممکن است بتواند این اعتراضات مدنی را به گونهای کنترل کند که به نفع مردم تمام شود. اما اگر کنترل نشود و دولت و حاکمیت به درستی برخورد نکنند و مشکلات ریشهای را حل نکنند، ممکن است بسیاری از مردمی که از فشار گرانی و تورم ناراضی هستند، به این اعتراضات ملحق شوند و کشور به بحران جدیتری برسد.
ای کاش از ابتدا کل حاکمیت اعتراضات را به رسمیت میشناخت
وی ادامه داد: آقای پزشکیان بهطور نسبی این اعتراضات را به رسمیت شناخت و وارد گفتوگو شد که قدم مثبتی است. ای کاش از ابتدا کل حاکمیت با اعتراضات به این شکل برخورد میکرد. متأسفانه ما دو اشتباه بزرگ در گذشته داشتیم اول، برخورد بد با اعتراضات و دوم، مشکلات را جدی نگرفتیم و مشکلات مردم را حل نکردیم. ثروتهای مردم، ارز کشور و بیتالمال به دست عدهای خاص افتاده و از آن سو سفرههای مردم خالی است و فشارهای اقتصادی زیاد است. چرا حاکمیت از ابتدا با این مسائل برخورد نکرد؟ سالهاست که افراد دلسوز کشور فریاد میزنند که به داد کشور برسید، این گروه مافیای اقتصادی و گروه الیگارشی دارند کشور را نابود میکنند اما توجهی به این مسائل نشده است.
مردم که گرسنه باشند، مسائل به حوزههای سیاسی و امنیتی کشیده میشود
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر دو سال یک بار یا سالی یکبار اعتراضی میشود، گفت: این اعتراضات ممکن است بهطور موقت ساکت شوند، اما به نظرم این راهحل نیست. حاکمیت نباید خوشحال باشد که اعتراضات را کنترل کرده است؛ بلکه باید به حل ریشهای مشکلات بپردازد. درست است که این اعتراضات ظاهر اقتصادی دارد و واقعا هم اقتصادی است اما مردم که گرسنه باشند، این مسائل به حوزههای سیاسی و امنیتی نیز کشیده میشود. امیدوارم که کل حاکمیت این اعتراضات را به رسمیت شناخته و برخوردی داشته باشد که مسائل از ریشه حل شود. در غیر این صورت، ممکن است کشور به بحرانهای بسیار خطرناکی دچار شود.
فاضل میبدی درباره اینکه در سالهای گذشته، ما شاهد برخوردهای شدید با افرادی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی بودهایم، اما امروز قیمت سکه به بیش از ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. اگر آن رویکردها بازدارنده بودهاند، چرا بازار ارز و سکه امروز به مراتب بیثباتتر از گذشته است؟ گفت: بیماریهای اقتصادی که در کشور بوجود آمده است نتیجه کار یک یا چند نفر نیست و با اعدام و زندان و کشتن حل نخواهد شد، در مسئله سکه از جمشید بسم الله گرفته تا بعد از آن را گرفتهایم و زندان کردهایم و کارهای عجیب و غریب کردهایم. آقایان خیال میکنند با گرفتن و اعدام مسئله ارز حل میشود.
مسئله ارز در این کشور زمانی حل میشود که تحریمها برداشته شود
وی ادامه داد: مسئله ارز در این کشور زمانی حل میشود که تحریمها برداشته شود و ایران وارد مذاکره مستقیم شود مانند سایر کشورهای دنیا نه اینکه خواسته باشیم با دنیا دعوا کنیم و تحریمها را نعمت بشماریم که متاسفانه وزیر امور خارجه نیز اخیرا چنین فرمایشی داشتند این موضوعات، مسئله ارز را روز به روز بدتر میکند و فشارهای اقتصادی را بیشتر میکند و بحرانها را خطرناکتر میکند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: نگاه آقایان این است که با این تحریمها میتوانیم حکومت کنیم، سالهاست که ما تحت تحریم هستیم و هر سال سایه شوم تورم بر سر ملت سنگینی میکند. سفرههای مردم روز به روز خالیتر میشود باز هم آقایان میگویند تحریم برای ما نعمت است کجا در تحریم میشود زندگی کرد؟ برخی از آقایان خودشان در رفاه و آسایش زندگی میکنند حقوق بالا میگیرند سفرهایشان مرتب است و آقازادههایشان راحت زندگی میکنند اما جوانانی که از دانشگاه فارغالتحصیل میشوند، به سختی میتوانند حتی یک ماشین بخرند، چه برسد به خرید خانه یا ازدواج.
باید یک تغییر نگاه در سیاستهای داخلی و خارجی کشور صورت گیرد
وی ادامه داد: بروند بنشینند با دنیا مشکل را حل کنند و گفتوگو کنند متاسفانه الان باید امتیاز بیشتری هم بدهند. این آقایان که میگویند تحریمها نعمت است برای برخیهایشان تحریم خیلی خوب است و برخیهایشان نیز کاسب تحریم هستند و برخی از این آقایان جای خوش نشستند و زندگی خوب دارند و مسافرتهایشان مرتب است برای آنها تحریم خوب است اما برای درصد بالایی از توده مردم که زیر خط فقر زندگی میکنند و سفرههایشان روز به روز تنگتر میشود و فشار بر آنها زیادتر میشود، تحریم لعنت است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: در واقع برای اکثر مردم تحریم لعنت است. بنابراین، باید یک تغییر نگاهی در سیاستهای داخلی و خارجی کشور صورت گیرد. دولت تمام این پولهایی که در مملکت حیف و میل میشود، چه ارزهایی که میرود و بازنمیگردد و چه افرادی که در بودجه برای خودشان ردیفهایی درست کردهاند را شناسایی کند. دولت باید شجاعانه بایستد و اینها را کنترل کند و اگر لازم است بودجهشان را حذف کند و به زندگی مردم برسد اگر این تغییرات را آقای پزشکیان انجام دهد، ممکن است این اعتراضات را درست و حل کند. اما اگر تغییر جهتها صورت نگیرد، من نگران آینده کشور هستم. با این فشارهای اقتصادی که به مردم وارد شده است ممکن است این روند بدتر و بدتر شود.
با این فرمان به جایی نمیرسیم
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اینکه با توجه به اینکه دولت اعلام کرده که معترضان را به رسمیت میشناسد، اگر با این اعتراضات به شکل امنیتی با آنها برخورد شود چه پیامدی خواهد داشت، گفت: باید از تجربیات گذشته استفاده کرد تاکنون با مجازات و گرفتن و زدن و بردن نتوانستیم مشکلات را حل کنیم و این روشها تنها به وخامت اوضاع دامن زده است. با این شیوه زندانها ممکن است پر شود اما اعتراضات آرام نمیشود. باید در این مملکت تغییر جهت داد. این نوع حکمرانی تا حالا درست جواب نداده است یعنی ما یک جا گیر داریم یا در سیاست خارجی یا در اقتصاد و یا در جایی دیگر. اما این نوع کشورداری به نظرم مصداق این است که این ره که میرویم به ترکستان است. حالا به هر حال اینکه چه تصمیمی آقایان میخواهند بگیرند را من نمیدانم اما مجلس، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی باید بنشینند و یک فکر اساسی برای کشورداری کنند. با این تفکر و با این فرمان به جایی نمیرسیم.
بخشی از حاکمیت به هشدارهای دلسوزان کشور در سالهای گذشته توجه نکرد
با برخورد و تهدید و نصیحت هیچ اقتصادی در دنیا بهبود نیافته است
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: متأسفانه بخشی از حاکمیت به هشدارهای دلسوزان کشور در سالهای گذشته توجه نکرده است. سیاستهای خارجی و اقتصادی ما به گونهای بوده که این اوضاع پیشبینی میشد. به عقیده من، آقای پزشکیان باید سیاست خارجی را ساماندهی کند و روابط با دنیا را بهبود بخشد. اگر از انزوا خارج نشویم و سرمایهگذاری در کشور صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: با برخورد و تهدید و نصیحت هیچ اقتصادی در دنیا بهبود نیافته است. من شخصاً معتقدم که باید مسائل سیاسی را حل کنیم تا مسیر اقتصادی هم بهبود یابد. معتقدم اگر این اعتراضات سرکوب شوند یا فروکش کنند، ممکن است دوباره در آیندهای نزدیک به شکل دیگری سر بلند کنند.