خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید سرلشکر پاکپور از مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان

بازدید سرلشکر پاکپور از مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان
کد خبر : 1737085
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفر به کرمان از روند اجرای برنامه‌های هفته مقاومت و مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی بازدید میدانی کرد.

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محمد پاکپور در سفر به کرمان و بازدید میدانی از روند اجرای برنامه های هفته مقاومت و مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی آخرین تمهیدها و تدابیر اتخاذ شده در پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی، دستورهای لازم را در خصوص موارد مختلف به ویژه مسائل امنیتی، ایمنی و تامینی صادر کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت این حضور حماسی پس از گذشت شش سال از شهادت سردار دلها و اقدام مردم در برگزاری کامل این برنامه ها، آمریکا و رژیم صهیونی را که عاملان ترور حاج قاسم بوده‌اند، بزرگ ترین مخالفان برگزاری این رویداد بین‌المللی در محور مقاومت معرفی کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی