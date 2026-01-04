بازدید سرلشکر پاکپور از مراسم سالگرد شهید سلیمانی در کرمان

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محمد پاکپور در سفر به کرمان و بازدید میدانی از روند اجرای برنامه های هفته مقاومت و مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی آخرین تمهیدها و تدابیر اتخاذ شده در پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی، دستورهای لازم را در خصوص موارد مختلف به ویژه مسائل امنیتی، ایمنی و تامینی صادر کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت این حضور حماسی پس از گذشت شش سال از شهادت سردار دلها و اقدام مردم در برگزاری کامل این برنامه ها، آمریکا و رژیم صهیونی را که عاملان ترور حاج قاسم بوده‌اند، بزرگ ترین مخالفان برگزاری این رویداد بین‌المللی در محور مقاومت معرفی کرد.

انتهای پیام/