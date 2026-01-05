بیگدلی در گفتوگو با ایلنا:
از نظر سیاسی شرایط به حمله نظامی نرسیده است/ اگر بگوییم اعتراضات صرفا کار دشمن است، اشتباه کردهایم
یک استاد روابط بینالملل گفت: برای اسرائیل این خبر خوشایند است که ایران شلوغ شده است. اما ما باید این اعتراضات را در محدوده انتظارات معیشتی نگه داریم و به مسائل سیاسی مرتبط نکنیم. اینکه بگوییم این اعتراضات صرفا کار دشمن است، اشتباه کردهایم.
علی بیگدلی استاد روابط بین الملل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اظهارات اخیر ترامپ در خصوص مسائل داخلی ایران و دخالت در امور جاری کشور گفت: سابقه نشان داده است که اظهارات ترامپ و تصمیماتش همخوانی ندارند و شاید به بسیاری از حرفهای خود عمل نکند. ما دیدم که در جریان مذاکره با ایران گفتوگوها را قطع کرد و به بمباران پرداخت. او خیلی سیاستمدار قابل شناسایی نیست، گاهی حرفهایی میزند که خیلی زود حرفش را پس میگیرد.
ترامپ برای دخالت در امور داخلی ایران و حمایت از گروههای معارض باید مجوز کنگره را بگیرد
وی ادامه داد: ممکن است وی خواسته باشد نیروهای داخلی را تشویق کند که به اعتراض بپردازند، اما نمیتواند دست به حمله نظامی خارج از آمریکا بزند، زیرا ابتدا باید مصوبه کنگره را به دست آورد. این موضوع در اختیارات کامل رئیسجمهور نیست، بنابراین اگر بخواهد حمله کند، باید مجوز کنگره را بگیرد و پیشبینی میشود که کنگره هرگز چنین مجوزی را به ترامپ نخواهد داد. از طرف دیگر، از منظر حقوق بینالملل، این اقدام عملاً دخالت در امور کشور دیگری محسوب میشود و نمیتواند انجام شود.
تبصره ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد چه اختیاری به آمریکا می دهد؟
این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه یک نکته مهم در موضوع دخالت ترامپ در ایران وجود دارد، گفت: اگر پرونده هستهای ما به شورای امنیت برود و رأی اعضای شورا را داشته باشد، در صورت ارجاع پرونده تحت فصل هفتم و تبصره ۴۲، آمریکا میتواند ایران را به عنوان کشوری که امنیت و صلح بینالمللی را به خطر انداخته است، معرفی کند و ایران را یک کشور یاغی جلوه دهد. در این صورت، با تصویب شورای امنیت، آمریکا میتواند اقدام نظامی کند، همانطور که در مورد صربستان انجام دادند و به عنوان کشوری که حریم حقوق بشر را نقض کرده، عمل کردند. اینکه به دلیل حرف از حمایت بزند قابل اعتنا نیست و این موضوع به سادگی قابل تحقق نیست.
بیگدلی در خصوص واکنش ایران به این اظهارات مداخلهجویانه ترامپ عنوان کرد: به نظر میرسد دولتمردان ما نباید تصمیمات عجولانهای اتخاذ کنند، نیازی به این اقدامات نیست، زیرا سوابق ترامپ به نوعی خودشیفتگی او در این اظهارات را نشان میدهد، اما در عمل پشیمان میشود.
دولت نباید به رویههای گذشته خود بازگردد
مردم حق دارند که معیشت بهتری داشته باشند
وی در پاسخ به این سوال که اسرائیل گاهی خارج از سیاستهای آمریکا عمل میکند. ممکن است اقداماتی در مرزهای ایران انجام دهد که باعث درگیری با ایران شود، اظهار کرد: اول از همه توصیه من این است که دولت نباید به رویههای گذشته خود بازگردد، زیرا این امر ممکن است فضای داخلی و بینالمللی را علیه ایران شکل دهد و باید خویشتنداری صورت بگیرد.
وی افزود: آقای پزشکیان گفته است من حاضرم با معترضان گفتوگو کنم اما معترضان عملاً نه رهبری، نه حزبی و نه انجمنی دارند. بنابراین، باید با این موضوع به شیوهای مهربانانه برخورد کرد و جنبه خشن این مسائل را نادیده گرفت. فضای داخلی ما، به ویژه از منظر اقتصادی، این حق را به مردم میدهد که تقاضای معیشت بهتری داشته باشند.
ناآرامیها در ایران خبر خوشایندی برای اسرائیل است
باید اعتراضات را مدیریت کنیم
این کارشناس سیاست خارجی در خصوص نگاه کشورهای همسایه به وقایع در حال وقوع در ایران تصریح کرد: از نظر منطقهای مشکلی نداریم زیرا کشوری در منطقه در امور داخلی ما دخالتی نمیکند. همه روزنامههای کشورهای همسایه ما این مطالب اخیر را به عنوان خبر منتشر کردهاند و حتی تحلیلی هم نسبت به این موضوع نداشتند. اما برای اسرائیل این خبر خوشایند است که ایران شلوغ شده است. ما باید این اعتراضات را در محدوده انتظارات معیشتی نگه داریم و به مسائل سیاسی مرتبط نکنیم. اینکه بگوییم این اعتراضات صرفا کار دشمن است، اشتباه کردهایم.
وی اضافه کرد: اینکه این مسائل را به کشورهای خارجی وصل کنیم شرایط بدتر میشود. از طرفی باید معیشت مردم را تامین کنیم و از طرفی نباید فضا را برای نیروهای امنیتی کشورهای دیگر باز کنیم که مردم ما را به اعتراضات و خشونت تشویق میکنند. باید با دقت و عقلانیت سیاسی این مسائل را مدیریت کنیم تا مورد سوءاستفاده کشورهای همسایه، به ویژه اسرائیل، قرار نگیرد.
آنچه که از سوی ترامپ گفته میشود جنبه تبلیغاتی دارد
امکان حمله به ایران بعید بنظر میرسد
این تحلیلگر حوزه غرب آسیا درباره احتمال مداخله نظامی اسرائیل در اعتراضات ایران بیان کرد: اسرائیل بدون اجازه آمریکا کاری نخواهد کرد. آنچه که از سوی ترامپ گفته میشود جنبه تبلیغاتی دارد. مقامات ما هم واکنشهایی داشتند اما باید بیشتر از جنبه حقوقی به آن نگاه کرد. البته سیاست حکم به لحظهها میکند ما نمیتوانیم پیشبینی دقیقی داشته باشیم. اگر تحلیلگری پیشبینی میکند بر اساس ظن و گمان همان شخص است ولی واقعیت این است که نمیشود در سیاست پیش بینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما باهم صحبت میکنیم هیچ فضایی برای حمله نظامی اسرائیل مهیا نیست. نتانیاهو هم در داخل اراضی اشغالی دچار مشکلاتی است و هم در کابینه مشکل دارد، دولت او متزلزل است، از طرفی هم با حزبالله درگیر است. در چنین شرایطی امکان حمله به ایران بعید به نظر میرسد. آمریکاییها هم درگیر اوکراین و ونزوئلا هستند و از سوی دیگر نمیخواهند سطح تنش را در منطقه بالا ببرند. آمریکا میخواهد منطقه آرام بگیرد تا فعالیتهای خود را پیش ببرد. بنابراین از نظر سیاسی شرایط به حمله نظامی نرسیده است اما از نظر امنیتی وضعیت را نمیدانم.