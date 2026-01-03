آشنا:
ایران ایران است؛ زخمخورده ولی زانو نزده
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در دولت یازدهم و دوازدهم نوشت: ایران نه لیبی است؛ نه سوریه؛ نه عراق و نه لبنان؛ ایران ایران است؛ زخمخورده ولی زانو نزده!
به گزارش ایلنا، حسامالدین آشنا، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در دولت یازدهم و دوازدهم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقت تسویه یک حساب کهنه با گروهکهای تروریستی و حامیان آنان رسیده است. ما آنها را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم؛ اگرچه هنوز هم مراقبیم که در چرخه باطل تشدید خشونت و انتقام گرفتار نشویم.
ایران نه لیبی است؛ نه سوریه؛ نه عراق و نه لبنان؛ ایران ایران است؛ زخمخورده ولی زانو نزده!»