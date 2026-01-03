به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در بازدید از کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات گفت: با دستور آغاز فرآیند قانونی انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که روز گذشته وزیر محترم کشور صادر کرد، پیش‌ثبت‌نام غیرحضوری داوطلبان انتخابات از امروز شنبه ۱۳ دی در حوزه‌های پنج‌گانه آغاز شده و تا سه‌شنبه ۱۶ دی ادامه دارد. سامانه‌های الکترونیکی ستاد انتخابات به‌صورت برخط و تحت راهبری ستاد در حال ارائه خدمات به داوطلبان است.

رئیس ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگرفتن شناسه رهگیری در این مرحله به منزله ثبت‌نام نشدن خواهد بود.

«انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

