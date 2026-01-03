خبرگزاری کار ایران
مجمع نمایندگان استان فارس در بیانیه‌ای:

معیشت مردم نباید قربانی سومدیریت مسئولان شود

معیشت مردم نباید قربانی سومدیریت مسئولان شود
رییس مجمع نمایندگان استان فارس با تاکید بر اینکه معیشت و سفره مردم نباید قربانی سوءمدیریت و سهل انگاری مسئولان شود، گفت: دشمن بارها تلاش کرده تا از مشکلات اقتصادی برای ضربه زدن به انسجام ملی استفاده کند اما هوشیاری مردم انقلابی سبب ناکامی آنها شده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل شوریجه رییس مجمع نمایندگان استان فارس در بیانیه‌ای خطاب به مردم شریف و شهیدپرور این استان، با اشاره به فشارهای معیشتی و اقتصادی موجود، ضمن قدردانی از صبر و متانت مردم، اعلام کرد: نمایندگان مردم، رنج‌ها و مشکلات اقتصادی جامعه را به‌خوبی درک کرده و آن را دغدغه نخست خود می‌دانند.

متن بیانیه به شرح زیر است: 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم  

ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز  ولادت با سعادت  مولای متقیان حضرت  علی بن ابیطالب علیه السلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر  انقلاب اسلامی به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی به استحضار  مردم نجیب، شریف و شهید پرور استان فارس می‌رسانیم  با توجه به اینکه این روزها فشارهای معیشتی و اقتصادی بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند، ضمن تشکر از متانت و صبر قابل تقدیر شما، وظیفه ی خود می‌دانیم از عمق دل با شما سخن بگوییم و بر این حقیقت تأکید کنیم که ما، نمایندگان مردم، رنج‌ها و مشکلات اقتصادی شما را به‌خوبی درک کرده ایم  و آن را دغدغه نخست خود قرار داده‌ایم.

بی‌تردید، سفره مردم و معیشت خانواده‌ها نباید قربانی بی‌توجهی و سوءمدیریت و سستی و سهل‌انگاری مسیولین و مدیران در تمام سطوح سلسله مراتب شود ما با تمام توان پیگیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هستیم و از دولت و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم با تصمیماتی کارآمد و انقلابی، اعتماد مردم را تقویت و وضعیت زندگی آنان را بهبود بخشند.  

در این میان، انتظار داریم که مردم عزیز و آگاه، هوشیارانه از حیله و تبلیغات مسموم دشمنان بیرونی که با هدف ایجاد شکاف، ناامیدی و تفرقه در جامعه تلاش می‌کنند، برحذر باشند چرا که بارها کوشیده‌اند از مشکلات اقتصادی به عنوان آخرین حربه برای ضربه زدن به عزت و انسجام ملی ما بهره ببرند، اما با هوشیاری مردم بصیر و انقلابی ایران، همواره ناکام مانده‌اند.

از سوی دیگر تأکید داریم که اتحاد و وحدت و همدلی ملی، تنها وظیفه مردم نیست؛ بلکه همه ارکان و دستگاه‌های حاکمیت، از دولت تا نهادهای مختلف، باید در عمل به این اصل حیاتی پایبند بوده و تنها با همگرایی و هم‌افزایی و مدیریت جهادی و تلاش شبانه روزی در سراسر ساختار کشور است که می‌توانیم از چالش‌ها عبور کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز رقم بزنیم.  

ما همواره نمایندگان ، بر عهد خود با مردم پایبندیم و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق شما و دفاع از عزت ملت ایران استفاده خواهیم کرد و  در کنار مردم هستیم و از حقوق آنان دفاع کرده* و در مسیر وحدت ، عدالت ،رشد و توسعه و  پیشرفت کشور به ویژه استان پهناور فارس به توفیق الهی گام برداشته و تا رسیدن به سر منزل مقصود که خدمت بی ریا به ملت شریف ایران است لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

