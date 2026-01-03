خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش سردار سنایی‌راد به اظهارات ترامپ / شاید مردم ما اعتراض و نارضایتی داشته باشند، اما بیگانه‌ستیز هستند

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا درباره اظهارات مداخله‌جویانه اخیر ترامپ درباره وضعیت کشور، گفت: این اقدامات ترامپ تنها به لو رفتن عناصر وابسته به بیگانه کمک خواهد کرد و مسلماً مجموعه‌ای که در این قضایا اعتراض بجایی بعضا داشتند، راه خود را جدا خواهند کرد. همانگونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد ملی و انسجام اجتماعی ما یکی از عوامل شکست دشمن بود، این ماجرا نیز مجدداً تکرار خواهد شد.

سردار سرتیپ رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در گفت‌وگو با ایلنا با گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌های سردار سلیمانی درباره اظهارات مداخله‌جویانه اخیر ترامپ درباره وضعیت کشور، گفت: واقعیت این است که آنچه ترامپ اعلام کرده است، نوعی مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که ناشی از توهم و اعتیاد به اشتباهات محاسباتی مکرر است. 

وی ادامه داد: در چند سال گذشته دشمن بیگانه از برخی تحرکات داخلی حمایت کرده و به میدان آمده است که از سال ۸۸ تاکنون چنین اتفاقی افتاده است و جالب است که این موضوع به نوعی به اعتیاد تبدیل شده است. 

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا تصریح کرد: شاید مردم ما اعتراض و نارضایتی‌هایی داشته باشند، اما زمانی که پای بیگانه به میدان بیاید، بیگانه ستیز هستند و منسجم می‌شوند و ابراز برائت می‌کنند و پادوهای داخلی آن‌ها لو می‌روند. در واقع این را باید یک اشتباه راهبردی ترامپ دانست که به لو رفتن پادوهای داخلی منجر می‌شود که احیانا بعد از این موضع آشکار ترامپ بخواهند به ایجاد ناامنی و نقض آرامش کشور کمک کرده و ادامه دهند. 

سردار سنایی‌راد گفت: به نظر می‌رسد که ترامپ برخلاف تصورش، نوعی فرصت‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند. اگر او حماقت کند و تصور کند که زمینه‌ای برای ورود عملی به وجود آمده، اگرچه این فرصت طلبی به حساب می‌آید اما در واقع به اتحاد و انسجام بیشتر مردم کمک خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم آمادگی دارد تا با برآوردهایی که از درگیری قبلی داشته و تغییرات در آمایش‌ها و آمادگی‌هایی که نیروها دارند بتواند پاسخ قاطعی به دشمن بدهد. 

وی تاکید کرد: این اقدامات ترامپ تنها به لو رفتن عناصر وابسته به بیگانه کمک خواهد کرد و مسلماً مجموعه‌ای که در این قضایا اعتراض به جایی بعضا داشتند، راه خود را جدا خواهند کرد. همانگونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اتحاد ملی و انسجام اجتماعی ما یکی از عوامل شکست دشمن بود، این ماجرا هم مجدداً تکرار خواهد شد.

