تبریک سخنگوی دولت به مناسبت روز پدر
سخنگوی دولت به مناسبت روز پدر در شبکه اجتماعی ایکس، این روز را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به مناسبت روز پدر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روز پدر، فقط روز گل و پیام نیست.
روز پدری است که در سرمای مرز، عکس فرزندش را در دست گرفت و دیگر بازنگشت؛ همه فرزندان ایران فرزند اویند.
آنها که از آنسوی دنیا برای ایران گاهی خط و نشان میکشند و اشک تمساح می ریزند، باید این پدران را بشناسند.
ایران، با چنین پدرانی ایستاده است.
روز پدر گرامی باد.