تبریک سخنگوی دولت به مناسبت روز پدر

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به مناسبت روز پدر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روز پدر، فقط روز گل و پیام نیست.