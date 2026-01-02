دکتر پزشکیان یادآور شد: ما هیچ فردی را به‌صورت سیاسی، به دلیل ارتباط، دوستی، قوم‌وخویشی یا مسائل مشابه انتخاب نکرده‌ایم و انتخاب مدیران صرفاً بر مبنای مشورت‌های کارشناسی و تخصصی بوده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به محور دوم جلسه وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش دیگر این جلسه به تصمیمات اتخاذشده درباره هدفمندسازی منابع مربوط می‌شود؛ تصمیمی که بر اساس آن، منابع از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌شود که اقدامی بسیار بزرگ و مهم است. به همین منظور، برای گفت‌وگو با نمایندگان اصناف و مدیران مربوطه در این جلسه حضور یافتیم تا دقت شود اگر در میانه زنجیره، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات یا فعالان این حوزه با مشکلی مواجه شدند، حتماً گروهی تشکیل شود، جلسه برگزار شود و نگرانی‌های آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلاتشان حل شود.

رئیس دولت چهاردهم تأکید کرد: مسیر اجرای این سیاست مشخص شده است. دولت به هیچ وجه یارانه‌ها را قطع نخواهد کرد و آن‌ها را کاهش نیز نمی‌دهیم. یارانه‌هایی که باید پرداخت شود، پرداخت خواهد شد، اما به انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

دکتر پزشکیان ادامه داد: این‌گونه نیست که مبلغی که امروز به مردم پرداخت می‌شود، سال آینده هم ثابت بماند، در حالی که قیمت‌ها تغییر می‌کند. با افزایش قیمت‌ها، سهم زنجیره نهایی نیز بر اساس همان قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. این‌طور نیست که مثلاً در گذشته ۴۰ هزار تومان پرداخت شده باشد و همان رقم باقی بماند، در حالی که قیمت‌ها به‌شدت تغییر کرده است.

رئیس‌جمهور پزشکیان با اشاره به مبنای ارزی این سیاست گفت: ارز شاخص اولیه است و سهم هدفمندی یارانه‌ها از نظر ارزش به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد. در بازار، واردکنندگان کالاها را با قیمت آزاد و بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده عرضه می‌کنند، اما مردم به دلیل دریافت سهم خود، امکان خرید کالا را با قیمت ثابت‌تری خواهند داشت.

رئیس قوه مجریه درباره نحوه اجرای این تصمیمات اظهار کرد: مقرر شد وزرای مرتبط از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی کامل داشته باشند. ارز باید به‌صورت سهمی تخصیص یابد که به مردم برسد و بر همین اساس، قرار شده است اعتبار چهار ماهه به‌صورت یکجا به حساب آن‌ها واریز شود.

رئیس دولت وفاق ملی افزود: از سوی دیگر، درباره روند واردات نهاده‌ها، نحوه توزیع کالاها و چگونگی عرضه آن‌ها گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شده است. این جلسه، جلسه‌ای بود که دستگاه‌ها به جمع‌بندی رسیده بودند و حضور من برای بررسی روند پیشرفت اجرای این تصمیمات انجام شد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین معیشت مردم تصریح کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که در ماه مبارک رمضان و در ماه‌های آینده، مردم از نظر معیشتی با مشکلی مواجه نخواهند شد. در همین راستا، ابلاغ شده و مجدداً اعلام می‌شود که مدیران، استانداران و مسئولان مربوطه باید به‌طور مستمر با صنوف و تولیدکنندگان جلسه داشته باشند.

رئیس‌جمهور پزشکیان در پایان گفت: اگر نگرانی یا مشکلی وجود دارد که دولت باید در آن مداخله کند، این موارد باید به‌سرعت جمع‌بندی شود. دولت آمادگی دارد حتی به‌صورت روزانه درباره این نگرانی‌ها تصمیم‌گیری کند تا نه در میانه زنجیره و نه در انتهای آن، هیچ‌یک از اصناف یا تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند و همه مسائل به‌طور کامل حل‌وفصل شود.