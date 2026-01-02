دستگیری یکی از عاملین اصلی پروژه کشته سازی در استان لرستان

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، یکی از عاملین اصلی پروژه کشته سازی در استان لرستان توسط سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان دستگیر شد.

در جریان اغتشاشات شب گذشته یازدهم دی ماه در شهرستان خرم آباد یکی از عاملین اصلی تروریستی هدایت شده توسط سرویس های بیگانه که برای به آشوب کشاندن اعتراضات و اجرای پروژه کشته سازی مامور شده بود.

با بررسی و پایش دوربین های شهری و رصد میدانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان شناسایی و دستگیر شد.

پس از دستگیری و بررسی خودرو و مخفیگاه وی یک قضبه سلاح کلاشینکف، سه تیغه خشاب، دو عدد کلت کمری، تعدادی زیادی فشنگ جنگی، چاشنی انفجاری و باروت کشف گردید.

شواهد و رصد های فنی و اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان دهنده دست‌های پشت پرده ضد انقلاب، منافقین و عوامل نفوذی و سرویس های اطلاعاتی دشمن، در تحریک و هدایت بخشی این ناآرامی‌هاست.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان اعلام می نمایند با توجه تلاش و هدایت عاملین سرویس های اطلاعاتی به سمت پروژه کشته سازی و به حاشیه کشاندن اعتراضات، به جهت حفظ سلامت و مراقبت از فرزندان خود از هر گونه حضور در تجمعات اخیر برای تخلیه هیجانات جوانی جلوگیری به عمل آورند.

و همچنین به عاملان، آمران و محرکان این گونه حوادث، که امنیت ملی و آرامش مردم را هدف گرفته‌اند، هشدار می دهد با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد و هیچ گونه بی‌انضباطی و اقدام علیه امنیت عمومی تحمل نخواهد شد.