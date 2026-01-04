دلفی در گفتوگو با ایلنا:
بعد از اظهارات ترامپ باید توجه بیشتری به وضعیت داخلی داشته باشیم/اسرائیل هنوز بازی جنگ و مذاکره آمریکا را تمام شده نمیداند
سفیر سابق ایران در فرانسه گفت: اظهارات ترامپ وضعیتی را ایجاد کرده که ما باید با عقلانیت و توجه به وضعیت داخلی کشور و شرایط اقتصادی، به تحرکاتی که در داخل کشور به وجود آمده، نگاهی دقیق داشته باشیم.
ابولقاسم دلفی سفیر سابق ایران در فرانسه و دیپلمات بازنشسته در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با ارزیایی خود از تهدیدات آمریکا و شرایط ملتهب منطقه گفت: اوضاع پس از ملاقاتی که نتانیاهو با ترامپ داشته، به وضوح نشاندهندهی اظهارات تند آقای ترامپ است. به نظر میرسد که نتانیاهو با یک پرونده مشخص به این دیدار ترامپ رفته و به نوعی او را توجیه کرده که ایران، پس از جنگ ۱۲ روزه، علیرغم ادعاهای آمریکاییها و اسرائیلیها مبنی بر نابودی برنامه هستهایاش، در حال تقویت خود است و آمادگیهایی در زمینههای هستهای و دیگر حوزهها به دست آورده است.
توان موشکی ایران برای اسرائیل نگران کننده شده است
وی ادامه داد: این دیدار و زمینهسازیها به نوعی حساسیتبرانگیز است؛ زیرا موضوع هستهای به شدت تحت تأثیر مباحث موشکی قرار گرفته است. اسرائیلیها در جنگ ۱۲ روزه خسارات زیادی از ناحیه موشکهای بالستیک متحمل شدند. این خسارات و صدمات به آنها این پیام را داده است که وضعیت دفاع موشکی ایران میتواند برای اسرائیل دردسرساز باشد، حتی اگر توان هستهای ایران در شرایط ایدهآل نباشد و برای این موضوع از چندوقت پیش برنامه ریزی کردند.
نتانیاهو زمینه را برای اظهارات ترامپ مهیا کرده است
این دیپلمات بازنشسته با اشاره به آزمایشات موشکی که ایران در سواحل خود انجام داده است، تصریح کرد: همین بهانهای به دست اسرائیلیها داده تا بگویند ما در حال تقویت ظرفیت موشکی خود هستیم. همچنین اقدامات دیگری انجام دادند تا به نوعی زمینه را برای ترامپ مهیا کنند تا اظهارات تند را بیان کند و این سخنان توجیه پذیر باشد.
برنامه ریزیهای اسرائیل و آمریکا در دوره اول جنگ بی نتیجه ماند
باید به وضعیت جدید داخلی و همزمانی آن با تهدیدات ترامپ توجه داشته باشیم
دلفی با تشبیه وضعیت کنونی به اوضاع قبل از جنگ ۱۲ روزه و اولتیماتومهایی که ترامپ پس از ارسال نامه به رهبری و پیشنهادات یکطرفهاش مطرح کرده بود، عنوان کرد: به نظر میرسد که ترامپ به نوعی میگوید: «اگر این کارهایی که ما می خواهیم را نکنید، ما حمله خواهیم کرد.» در کنار این مسائل، دفعهی قبل اسرائیل و آمریکا در تلاش بودند تا مردم را علیه حکومت تحریک کنند و آنها را به خیابانها بکشانند یعنی در روزهای اول و دوم حملات نظامی، برخی از سران نظامی کشور و دانشمندان هستهای را هدف قرار دهند و کشور نیز به هم بریزد اما این تلاشها به نتیجه نرسید.
وی افزود: در دوره جنگ ۱۲ روزه وقتی منافع کشور مطرح شد، مردم به گونهای دیگر رفتار کردند. اما اخیرا همزمان با اظهارات ترامپ، وضعیت داخلی نیز دچار نوساناتی شده است. تظاهرات و اعتراضات اخیر نشاندهندهی وجود یک وضعیت جدید است که باید به آن توجه کرد.
معلوم نیست اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، چقدر با نقل قولهای پوتین از اسرائیلیها انطباق دارد
این تحلیلگر مسائل بینالملل درخصوص تهدید حمله نظامی مجدد به ایران توضیح داد: چند هفته پیش، آقای پوتین به نقل از نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیلیها تمایلی به ادامه جنگ و گسترش عملیات نظامی ندارند. این پیام توسط نتانیاهو به پوتین داده شده بود او هم به مقامات کشورمان منتقل کرده بود، مسئولان ما هم این پیغام را علنی کردند. در حقیقت اسرائیلی ها در حدود یک ما قبل وضعیت را به گونهای تصور میکردند که تمایلی به ادامه جنگ ندارند اما معلوم نیست اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، چقدر با اظهارات پوتین انطباق دارد. روسها در وضعیت فعلی و اظهارات آقای ترامپ عکسالعمل زیادی نداشتند، هر چند یک موضعگیری نسبتا آبکی از سوی وزارت خارجه روسیه و کاخ کرملین دیدیم اما چیزی عمدهای در این زمینه بیان نشده است.
اسرائیلیها هنوز بازی جنگ و مذاکره ترامپ را تمام شده نمیدانند
دلفی با تاکید بر اینکه اسرائیلیها هنوز بازی جنگ و مذاکره با ما را به ویژه از طریق ترامپ، تمام شده نمیدانند، اظهار کرد: آمریکاییها دنبال این هستند تا با مذاکره، موضوع را حل و فصل کنند. این مذاکره به نوعی سبک و سیاق آمریکایی دارد، یعنی همان چیزی که ترامپ به عنوان نوع مذاکرهای که میخواهد انجام دهد، مدعی است. ما تجربه اول خود را در مذاکرات داشتهایم و در حین مذاکرات، جنگی آغاز شد البته جنگی توسط اسرائیلیها شروع شد و آمریکاییها شروع کننده نبودند.
بعد از اظهارات ترامپ باید توجه بیشتری به وضعیت داخلی داشته باشیم
سفیر سابق ایران در فرانسه در کالبدشکافی خود از وضعیت موجود داخلی و خارجی ایران تجربه جنگ ۱۲ روزه و نقش روسها در این قضیه را حائز اهمیت دانست و گفت: نقش روسها در زمینه وساطت میان ما و اسرائیل برای جلوگیری از توسل به جنگ بسیار قابل تامل است. اظهارات آقای ترامپ وضعیتی را ایجاد کرده که ما باید با عقلانیت و توجه به وضعیت داخلی کشور و شرایط اقتصادی، به تحرکاتی که در داخل کشور به وجود آمده، نگاهی دقیق داشته باشیم.
دلفی با بیان اینکه مردم، به ویژه اقشار مختلف، چه با تحرک داخلی و چه بدون آن، در حال ابراز نارضایتی هستند، بیان کرد: اگر دقت کنید، میبینید که اعتصابات و راهپیماییهای اخیر همزمان با زمانی است که دولت بودجه سال آینده را ارائه میدهد. این بودجه مورد توافق نمایندگان مجلس نیست و نمایندگان مجلس به دلیل نواقصی که در نظر خود دارند، با آن مخالف هستند. مخالفت مجلس تقریباً همزمان با آنچه در خیابانها مشاهده میشود، به وقوع پیوسته است و به اینکه این دو موضوع چه ارتباطی با یکدیگر دارند ورود نمیکنم.
باید مذاکرهای با دوراندیشی و تشخیص منافع ملی انجام گیرد
وی یادآور شد: اوضاع داخلی ما و وضعیت اعلام شده از سوی آقای ترامپ و همچنین نقشآفرینی روسها، هشدارهایی است که باید با عقلانیت بیشتری نسبت به مذاکره با ایالات متحده فکر کنیم. مذاکرهای که بتواند با دوراندیشی و تشخیص منافع ملی انجام گیرد، بدون اینکه فرض کنیم مذاکره بهطور مستقیم یا غیرمستقیم انجام میشود یا طرف ثالثی در آن دخالت میکند.
دلفی گفت: ما باید بتوانیم با آمریکاییها بر اساس چهارچوبی مشخص در راستای منافع ملی کشور و جلوگیری از خسارات بیشتر، مسیری را تعیین کنیم که از صدمات بیشتر به کشور جلوگیری کند و ما را به یک مسیر جدید هدایت نماید. در این مسیر، نقش اروپاییها میتواند کمککننده و تصحیحکننده باشد. همانطور که میدانید، اروپاییها در حال حاضر با ایالات متحده آمریکا دچار مشکلات عدیدهای هستند، به ویژه پس از سند راهبرد استراتژیک ترامپ. اروپاییها در ابعاد اقتصادی و موضوع اوکراین با آمریکا دچار چالشهایی شدهاند.
فرصت برای دستیابی به راه حل وجود دارد
وی خاطرنشان کرد: ما و اروپاییها وضعیت تقریباً مشابهی در مقابل ایالات متحده پیدا کردهایم. با این فرض و با استفاده از این اهرم، میتوانیم از وساطت اروپاییها و منافعی که آنها در قبال ما و منطقه دارند، بهرهبرداری کنیم. به نظر بسیاری، این وضعیت، فرصتی است که میتوان از آن برای دستیابی به راهحل مناسبتری برخلاف آنچه تاکنون تجربه کردهایم، استفاده کرد.