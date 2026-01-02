رئیس کل دادگستری اصفهان:
با برهمزنندگان نظم و امنیت مردم وفق قانون و مقررات برخورد میشود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: تهدید نظم و امنیت و آسایش جامعه و مردم خط قرمز دستگاه قضایی بوده و با معدود افرادی که دست به فعالیتهای خلاف قانون و خرابکارانه زنند وفق قانون به صورت قاطع برخورد صورت خواهد پذیرفت.
به گزارش ایلنا، در پی تجمع اعتراضی برخی در نقاطی از استان اصفهان، اغتشاشگران با سوءاستفاده از آن اقدام به تحرکات خلاف مقررات و قانون و بر هم زدن نظم و امنیت جامعه کرده و بر همین اساس رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن هشدار به اینگونه افراد بیان کرد: تهدید نظم و امنیت و آسایش جامعه و مردم خط قرمز دستگاه قضایی بوده و ضمن احترام به مطالبات به حق مردم درباره وضعیت معیشت که لازم است مسئولان درباره رفع آن چاره اندیشی موثر نمایند، ایجاد هرگونه بی نظمی و اقدام علیه امنیت عمومی و تعرض به اموال دولتی و اشخاص خط قرمز دستگاه قضایی بوده و با معدود افرادی که با سوءاستفاده از این شرایط، همراه و هم کلام معاندان و دشمنان نظام شده و دست به فعالیتهای خلاف قانون و خرابکارانه زنند وفق قانون به صورت قاطع برخورد صورت خواهد پذیرفت.
وی به فعالان در حوزه فضای مجازی نیز هشدار داد: انتشار مطالبی که همسو با خواست و اهداف شوم دشمنان است و موجب تشویش اذهان و یا تحریک افراد به ایجاد ناامنی شود، مصداق جرم بوده و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خود در این حوزه باشند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری همچنین یادآور شد: در روزهای گذشته در جریان برخی از تجمعات تعداد معدودی از اغتشاشگران، بازداشت شده و پرونده آنها تحت نظارت دادستان نظارت مرکز استان تشکیل که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد.