به گزارش ایلنا، در پی تجمع اعتراضی برخی در نقاطی از استان اصفهان، اغتشاشگران با سوءاستفاده از آن اقدام به تحرکات خلاف مقررات و قانون و بر هم زدن نظم و امنیت جامعه کرده و بر همین اساس رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن هشدار به اینگونه افراد بیان کرد: تهدید نظم و امنیت و آسایش جامعه و مردم خط قرمز دستگاه قضایی بوده و ضمن احترام به مطالبات به حق مردم درباره وضعیت معیشت که لازم است مسئولان درباره رفع آن چاره اندیشی موثر نمایند، ایجاد هرگونه بی نظمی و اقدام علیه امنیت عمومی و تعرض به اموال دولتی و اشخاص خط قرمز دستگاه قضایی بوده و با معدود افرادی که با سوءاستفاده از این شرایط، همراه و هم کلام معاندان و دشمنان نظام شده و دست به فعالیت‌های خلاف قانون و خرابکارانه زنند وفق قانون به صورت قاطع برخورد صورت خواهد پذیرفت.

وی به فعالان در حوزه فضای مجازی نیز هشدار داد: انتشار مطالبی که همسو با خواست و اهداف شوم دشمنان است و موجب تشویش اذهان و یا تحریک افراد به ایجاد ناامنی شود، مصداق جرم بوده و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خود در این حوزه باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری همچنین یادآور شد: در روز‌های گذشته در جریان برخی از تجمعات تعداد معدودی از اغتشاشگران، بازداشت شده و پرونده آنها تحت نظارت دادستان نظارت مرکز استان تشکیل که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد.