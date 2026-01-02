در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، روند تولید محصولات کشاورزی، مسائل مرتبط با امنیت غذایی و برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در ثبات اقتصادی و معیشتی کشور، بر ضرورت انسجام مدیریتی، آرامش در فضای تصمیم‌گیری و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی این بخش تأکید کرد.

دکتر پزشکیان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، تداوم همکاری نزدیک دولت با این وزارتخانه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد که پیگیری امور کشور در مسیر تعریف‌شده، با اتکا به ظرفیت‌های مدیریتی موجود و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها ادامه خواهد یافت.