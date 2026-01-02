خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در وزارت جهاد کشاورزی:

مسیر خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد

مسیر خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد
کد خبر : 1736577
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با حضور در وزارت جهاد کشاورزی و دیدار با وزیر و مدیران ارشد این مجموعه، ضمن بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی و برنامه‌های بخش کشاورزی، بر ضرورت انسجام مدیریتی و تداوم مسیرهای تعریف‌شده در اجرای سیاست‌های دولت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز - جمعه ۱۲دی ماه ۱۴۰۴ - در چارچوب پیگیری‌های مستمر دولت و با هدف تقویت هماهنگی در سطوح مدیریتی،  با حضور در وزارت جهاد کشاورزی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، روند تولید محصولات کشاورزی، مسائل مرتبط با امنیت غذایی و برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

 رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در ثبات اقتصادی و معیشتی کشور، بر ضرورت انسجام مدیریتی، آرامش در فضای تصمیم‌گیری و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی این بخش تأکید کرد.

دکتر پزشکیان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، تداوم همکاری نزدیک دولت با این وزارتخانه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد که پیگیری امور کشور در مسیر تعریف‌شده، با اتکا به ظرفیت‌های مدیریتی موجود و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها ادامه خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی