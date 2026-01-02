توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نه قابل مذاکره است و نه قابل نابودی

وزیر دفاع در این دیدار با اشاره به نقش برجسته شهید سلامی در شکل‌گیری و توسعه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید سلامی به همراه جمعی از فرماندهان، از پایه‌گذاران نیروی هوافضای سپاه بودند و در حوزه موشکی و توسعه فناوری‌های نوین، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای قدرت دفاعی کشور ایفا کردند.

امیر سرتیپ نصیرزاده با بیان اینکه شهید سلامی از استادان برجسته و صاحب‌نظر دانشگاه‌های سپاه بود، افزود: ایشان اشراف عمیقی نسبت به مسائل روز و تهدیدات نوظهور داشتند و همین آگاهی و دانش، در عمل نیز به توسعه و تجهیز نیروی هوافضا بر اساس دانش روز منجر شد.

وی ادامه داد: شهید سلامی چه در دوران جانشینی فرمانده کل سپاه و چه پس از تصدی فرماندهی کل سپاه، همین مسیر را با قوت دنبال کردند و نقش مؤثری در ایجاد بازدارندگی در سپاه و نیروهای مسلح داشتند؛ بازدارندگی‌ای که آثار آن در جنگ ۱۲ روزه به‌روشنی نمایان شد و دشمن را وادار به تقاضای آتش‌بس کرد.

وزیر دفاع با تأکید بر اینکه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی هیچ‌کس اعتقادی به ورود موضوع موشکی به حوزه مذاکره ندارد. توان موشکی نه با بمب، نه با مذاکره و نه با ترور ناجوانمردانه دانشمندان و فرماندهان قابل نابودی نیست؛ چرا که این دانش در ذهن و فکر فرزندان ایران نهادینه شده و در دانشگاه‌ها و میان جوانان ما جاری است.

نصیرزاده خاطرنشان کرد: این توان حتی با قطعنامه و فشار سیاسی نیز قابل برچیده شدن نیست و صدور قطعنامه از سوی کشورهایی با سابقه تاریخی ۲۵۰ سال، هیچ تأثیری بر قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به ارتقای توان دفاعی کشور گفت: امروز توان ما به‌مراتب فراتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است و اگر تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران شود، پاسخ نیروهای مسلح با شدت و قاطعیت کامل و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای داده خواهد شد.