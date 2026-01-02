آمریکا مراقب سربازان خود باشد

به گزارش ایلنا،علی لاریجانی در پیامی که در صفحه مجازیش منتشر کرده نوشت:

با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه‌ی ماجرا روشن شد؛ ما مواضع کسبه‌ی معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله‌ی داخلی برابر است با بهم‌ریختگی کل منطقه و انهدام منافع آمریکا.

مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

