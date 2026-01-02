خبرگزاری کار ایران
با دستور وزیر کشور؛

آغاز فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی

آغاز فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی
وزیر کشور خطاب به فرمانداران حوزه‌های انتخابیه ذیربط، دستور شروع فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور،  مومنی وزیر کشور، ضمن تبریک میلاد پر برکت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، روز مرد و گرامیداشت مقام پدر، با صدور دو دستور جداگانه خطاب به فرمانداران حوزه‌های انتخابیه‌ ذیربط، آغاز فرآیند قانونی انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را براساس اجرای «مواد ۲۸ و ۷۹» آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نیز «مواد ۳۴ و ۵۴» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و لحاظ «تبصره ۱ ماده ۴» این قانون، از امروز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ اعلام کرد.

بر اساس دستور وزیر کشور؛ مهلت پیش ثبت‌نام غیرحضوری از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از فردا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به مدت ۴ روز است. مهلت ثبت‌نام حضوری از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ تا پایان روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت هفت روز خواهد بود. همچنین متقاضیان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی می‌بایست ثبت‌نام خود را طی چهار روز از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۴ نهایی کنند.

همچنین مطابق با این دستور، هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری می‌بایست از شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند. همچنین هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و هیأت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی می‌بایست از یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ در مدت چهار روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه «آذربایجان شرقی»، «تهران»، «خراسان جنوبی» و «خوزستان» و نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر»، همزمان با انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار می‌شود.

