پزشکیان:
معیشت مردم برای ما خط قرمز است/ موظفیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم
رئیس جمهور گفت: ما این یارانهها و ارزها را به همه مردم تخصیص خواهیم داد. این تصمیمی است که در دولت گرفته شده و انشاءالله بهطور رسمی اعلام خواهد شد. به دلیل سفرهای اخیر، شاید اطلاعرسانی کامل انجام نشده باشد، اما حتماً اعلام میکنیم. معیشت مردم برای ما خط قرمز است و ما موظفیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان در ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی که عصر امروز در مصلی برگزار شد، با گرامیداشت یاد، نام و راه این شهید بزرگوار گفت: ما تعهد کردهایم که راه این عزیزان را با تمام قدرت ادامه دهیم؛ چرا که سردار سلیمانی از نظر اخلاق، صداقت، شجاعت، حقطلبی و دفاع از مظلوم، الگویی بیبدیل برای همه آزادیخواهان بود. آنچه امروز ما را در کنار هم قرار داده، مسیری است که باید طی شود و آن مسیر، جز راه این شهیدان نخواهد بود. ما با تمام توان این راه حاج قاسم ادامه خواهیم داد. سردار سلیمانی الگوی واقعی وفاق و همدلی بود؛ برای او هیچ تفاوتی نداشت که فردی کُرد باشد یا بلوچ، عرب باشد یا عجم. او مدافع مظلوم بود و مطیع رهبری، و در این مسیر، در هر نقطهای از کشور که به حضورش نیاز بود، با آمادگی کامل حاضر میشد.
وی ادامه داد: این ویژگیها، الگویی روشن و ماندگار برای جوانان ما، برای همه کسانی که در این سرزمین زندگی میکنند و حتی برای مردمان منطقه است؛ الگویی که زنده مانده، زنده است و زنده خواهد ماند. بهراستی نمیدانم چگونه باید این حقیقت را بیان کنم که همه ایرانیان، همه آزادیخواهان و همه کسانی که مدافع حق و یاور مظلوماند، باید از چنین بزرگواری بهعنوان الگویی بیبدیل بهره بگیرند.
وی تصریح کرد: ما هرگز نخواهیم گذاشت راه او بر زمین بماند و نخواهد ماند. این باور عمیق ماست و بر همین اساس، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
پزشکیان گفت: امروز نیز ما در حال ادامه دادن همین راه هستیم. عزیزان ما در دولت، در همان مسیری حرکت میکنند که این بزرگان پیمودند و با تمام توان در برابر ستمگران و ظالمان ایستادهایم و هرگز سر خم نخواهیم کرد. انتخاب افرادی که در دولت حضور دارند، بههیچوجه بر اساس جناح، دسته، گروه یا روابط شخصی نبوده است. همه این عزیزان بر مبنای کار کارشناسی، نظر جمعی و ارزیابیهای تخصصی انتخاب شدهاند.
وی تصریح کرد: حتی در جلساتی گفته شد که فلان فرد دوست شماست و شما دوست خود را بهعنوان وزیر کشاورزی معرفی کردهاید؛ در حالی که من هیچ وزیری را بر اساس دوستی انتخاب نکردهام. تمام این افراد صرفاً بر پایه نظر کارشناسان و بررسیهای دقیق برگزیده شدهاند. ما آقایان را بر اساس کار کارشناسی انتخاب کردهایم. از جمله آقای همتی و سایر افراد، هیچکدام بر اساس جناح و دستهبندی سیاسی انتخاب نشدهاند.
وی گفت: این انتخابها صرفاً بر پایه توان کارشناسی و ارزیابی مجموعه ما انجام شده است. امروز همه ما باید دستبهدست هم بدهیم تا برای رفع مشکلات کشور تلاش کنیم و در دفاع از حقوق مظلومان پیگیر باشیم. در خصوص رفتارهایی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم؛ از جمله قاچاق، رانت، رشوه و تخلفاتی که اتفاق میافتد، نهتنها برنامه داریم بلکه مصمم هستیم همه این موارد را ریشهکن کنیم.
وی گفت: البته برخورد با این مسائل کار سادهای نیست. ما قصد داریم یارانه ها را از ابتدای زنجیره به انتهای آن بدهیم. طبیعی است که این تصمیم به منافع برخی لطمه بزند و به همین دلیل تلاش میکنند مانع اجرای آن شوند. ما تصمیم گرفتهایم یارانهها، نهاده ها، پولها و ارزهایی را که پیش از این در ابتدای زنجیره تخصیص داده میشد، مستقیماً به حساب تکتک مردم ایران واریز کنیم.
پزشکیان گفت: روشن است کسانی که از این ارزها، دلارها، رانتها و رشوهها بهرهمند میشدند، ناراضی خواهند شد و مانعتراشی خواهند کرد؛ اما ما این کار را انجام خواهیم داد. تأکید میکنم یارانهها قطع نخواهد شد، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود. عدالت این نیست که منابع کشور را در اختیار عدهای محدود قرار دهیم، ارز ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی بدهیم و بعد همان کالاها با قیمت ۱۳۰ هزار تومان به مردم عرضه شود. این عادلانه نیست.
وی تصریح کرد: ما این یارانهها و ارزها را به همه مردم تخصیص خواهیم داد. این تصمیمی است که در دولت گرفته شده و انشاءالله بهطور رسمی اعلام خواهد شد. به دلیل سفرهای اخیر، شاید اطلاعرسانی کامل انجام نشده باشد، اما حتماً اعلام میکنیم. معیشت مردم برای ما خط قرمز است و ما موظفیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم. برای اجرای این مسیر، امروز فشارهای زیادی به وزرا و مسئولان ما وارد میشود تا این روند متوقف شود و با ایجاد بیثباتی، مانع پیشرفت کارها شوند.
وی تصریح کرد: این بیثباتیها اجازه نمیدهد برنامهها به نتیجه برسد؛ امروز فردی را کنار میگذارند و فردا فرد دیگری را جایگزین میکنند، به امید اینکه اوضاع درست شود، در حالی که ما زمان آزمون و خطا و تغییرهای پیدرپی را نداریم. همه باید کمک کنیم، دست در دست هم بدهیم و معیشت مردم، عدالت و دفاع از مظلوم را نه در حرف، بلکه در عمل محقق کنیم. به حول و قوه الهی این مسیر را ادامه خواهیم داد.
ما به شما قول میدهیم؛ به عنوان یک ایرانی و به عنوان کسانی که امروز ملت عزیز ایران مسئولیتی سنگین را بر دوش ما گذاشتهاند. این مسئولیت بار بزرگی است و با مشکلات و گرفتاریهای فراوانی همراه است، اما معتقدیم همان مسیری که سردار بزرگوار پیمود، یعنی مسیر وفاق و انسجام مسلمانان، چه در داخل کشور و چه در میان همه کشورهای اسلامی، ما را در برابر قدرتهای ظالم، ستمگر و جنایتکار، مقاوم و قدرتمند خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این راه نیازمند وحدت و انسجام جدی است و در تبعیت از مقام معظم رهبری، خود را موظف میدانیم سیاستها و رهنمودهای ایشان را در جامعه پیاده کنیم. آنچه میتواند ما را در این مسیر با مشکل مواجه کند، تفرقه، شایعهسازی و سخنان دروغی است که در جامعه منتشر میشود و چهره افراد را در برابر یکدیگر تخریب میکند.خداوند در قرآن هشدار میدهد که شیاطین بر هر دروغپرداز گناهکار نازل میشوند؛ سخنانی را منتقل میکنند که بیشتر آنها دروغ و شایعه است.
وی تصریح کرد: گاهی رسانهها القا میکنند که ما فلان فرد یا فلان وزیر را قبول نداریم، اما ما با قدرت از همه دولتمردان کشور دفاع خواهیم کرد و با تمام توان برای حل مشکلات کشور تلاش میکنیم. جایگاهی که امروز در آن قرار گرفتهایم، طعمه نیست؛ امانتی سنگین بر گردن ماست. خود را موظف میدانیم با تمام وجود برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم. به شما اطمینان میدهیم که هیچ هدفی جز حرکت در این مسیر و خدمت صادقانه به مردم در وجود ما نخواهید یافت.
وی تصریح کرد: ما آمادهایم در این راه از همه چیز بگذریم. شهادت، اگر نصیب انسان شود، زیباترین و شیرینترین سرانجام است. شهادت سردار سلیمانی نهتنها از خاطرهها نرفت، بلکه او را برای همیشه زنده و ماندگار کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: شهادت امام حسین(ع)، خون او را در تمام نسلها و در سراسر تاریخ جاری و زنده نگه داشت. امروز میبینیم که آنان زندهاند نه کسانی که تنها عمر طبیعی کردند، خوردند، خوابیدند و به جایی رسیدند. ما از شهادت نمیترسیم و برای ملتمان، برای انقلابمان و برای کشورمان آماده هرگونه فداکاری هستیم و با قدرت تا پایان در همین مسیر خواهیم ماند.
پزشکیان گفت: دشمنان غدار و ستمگر ما را از شهادت نترسانند؛ به حول و قوه الهی، این راه عزیزان را ادامه خواهیم داد و با تلاش و استقامت، برای حل مشکلات گام برمیداریم. با وحدت، انسجام و همدلی است که میتوانیم این مسیر را به سرانجام برسانیم. خداوند این عزیزان را بر سر سفره پربرکت خود میهمان کرده است؛ آنان زندهاند و از خداوند میخواهیم ما را نیز در این مسیر، پایدار و استوار نگه دارد.