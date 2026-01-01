به گزارش ایلنا، بهزاد نبوی روز پنجشنبه طی سخنانی در نخستین کنگره عهد ایران گفت: در دهه ۵۰ در محله قلعه مرغی و در یک خانه‌ اجاره‌ای فعالیت سیاسی می‌کردم به منزل من ریختند که دستگیرم کنند من سیانور خوردم، وقتی داشتم اشهد خود را می‌خواندم ماموران در دهان من دست کردند و پوکه سیانور را بیرون کشیدند، می‌خواستند من را به اوین ببرند، از قبل انقلاب تا بعد از انقلاب مهمان اوین بوده ام، اما به دلیل خوردن سیانور من را به بیمارستان بردند در آنجا متوجه شدم سیانور فاسد شده بود، بعد به اوین منتقل شدم.

نبوی با بیان اینکه من امروز به این نتیجه رسیده ام که انقلاب چیز خوبی نیست، گفت: سال ۷۶ که پیش (سید محمد) خاتمی شاگردی می‌کردیم به ما می‌گفتند اصلاح‌طلب، ما نمی‌دانستیم اصلاح طلب یعنی چه، که به تدریج مفهوم آن را متوجه شدیم.

وی افزود: بهرحال اصلاح‌طلبی که ما آن زمان به دنبالش بودیم حرکت قانونی، مسالمت‌آمیز در چارچوب نظام موجود بود.

نبوی تأکید کرد: این کاملا مشخص است که هیچ نظامی برای سرنگونی خودش رفراندوم برگزار نکند و هیچ جای دنیا این موارد را ندیدم، متاسفانه نسل امروز، اصلاح طلبی را قبول ندارد اما من امروز یک سیاستمدار معتقد به اصلاح‌طلبی در راستای ایجاد توافق هستم.

نبوی با بیان اینکه گاهی اوقات دوستان ما در اصلاحات علیه شعار وفاق صحبت می‌کنند، گفت: من جزو معدود کسانی هستم که با وفاق موافق هستم و معتقدم منظور پزشکیان از وفاق همان ائتلاف ملی است.

وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبی با میانه‌روی سروکار دارد، یادآور شد: من اصلاح‌طلبی را حرکت میانه‌رو می‌دانم و شعار آقای پزشکیان هم در راستای ائتلاف ملی و نه وفاق بود.

نبوی سمبل وفاق ملی را جلسات سران قوا دانست و افزود: من به دوستان می‌گویم که همه اصولگرایان را نباید یک کاسه کرد، این جریان طیف‌های مختلفی دارد، ناطق نوری هم در این جریان قرار دارد علی مطهری هم در همین جریان است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه برای سخنرانی در این کنگره دو شرط داشتم،گفت: شرط اولم برای حضور در این کنگره این بود که گفتم به شرطی می‌آیم که قبول کنید خاتمی محور اصلاح‌طلبی است و از طرفی این حزب درخواست عضویت در جبهه اصلاحات بدهد.

نبوی گفت: دوستان گفتند ما خودمان موافق هستیم. بعدا متوجه شدم که آقای خاتمی هم از دوستان عهد ایران خواسته که به جبهه اصلاحات بپیوندند.

