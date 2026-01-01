امیر سرتیپ رحیمزاده:
فضای مجازی خط مقدم و مهمترین ابزار دشمن در جنگ شناختی است
جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش ضمن تشریح تهدیدات و فرصتهای این فضا، آن را یکی از میادین اصلی جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران دانست.
به گزارش ایلنا،مراسم اختتامیه سومین جشنواره فضای مجازی ستاد ارتش با حضور امیر سرتیپ قادر رحیم زاده جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، حجتالاسلام والمسلمین احمد دهدار، رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش، امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا، امیر سرتیپ دوم سید حسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه آجا، ناخدا علیرضا حامدی معاون جنگ نرم ارتش و جمعی از فرماندهان، مدیران و جمعی از کارکنان یگانهای تابعه در ستاد ارتش برگزار شد.
امیر سرتیپ رحیم زاده با تبریک فرا رسیدن ماه رجب و میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع)، این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد معنوی با سیره ائمه اطهار دانست و بر اهمیت تکریم والدین تأکید و یادآور شد: پدران و مادران نعمتی الهیاند و احسان به والدین باید پیش از درخواست آنان و با تشخیص نیاز، انجام گیرد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی امروز از زندگی مردم جداییناپذیر است، اظهار داشت: امروز پیشرفت تکنولوژی، جایگاه فضای مجازی را به سطحی رسانده که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) آن را در حد اهمیتِ خود انقلاب اسلامی توصیف میکنند.
امیر سرتیپ رحیمزاده ضمن تشریح تهدیدات و فرصتهای این فضا، آن را یکی از میادین اصلی جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: امروزه دشمن با ابزار رسانه، تحریف واقعیت، بزرگنمایی ضعفها، کوچکنمایی موفقیتها و روایتسازی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده؛ لذا حضور فعال، هوشمند و جریانساز ارتش در فضای مجازی یک ضرورت است.
جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اینکه یکی از آفتهای رایج جشنوارهها، بسته شدن پرونده پس از اختتامیه است، خواستار پیگیری مستمر، برنامهریزی عملیاتی و استخراج خروجیهای قابل استفاده شد.
امیر سرتیپ رحیم زاده تقویت سواد رسانهای را ضرورت قطعی نیروهای مسلح دانست و افزود: برای حضور مؤثر و هدفمند در فضای مجازی، باید مهارت تشخیص خبر صحیح، تحلیل منبع، فهم هدف پیام و تولید روایت درست را آموخت؛ چرا که اعتیاد رسانهای، استفاده بیهدف و فقدان بصیرت، انسان را به جای آگاهی، به دام مدیریتشدگی میکشاند.