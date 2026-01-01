اسلامی در آیین بهرهبرداری از دوازدهمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد:
صنعت هستهای با تکیه بر ایمان و خلاقیت جوانان پیشرو مانده است/ فناوریهای قدرتساز از الزامات حکمرانی در جهان امروز است
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به عوامل موفقیت صنعت هستهای کشور، تأکید کرد: توکل به خداوند، ایمان و فراهمبودن میدان فعالیت برای جوانان خلاق و مستعد، موجب شده است صنعت هستهای ایران در مسیر پیشرفت و پیشروی پایدار باقی بماند.
به گزارش ایلنا،محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آیین بهرهبرداری از دوازدهمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، اظهار کرد: سالها سوءاستفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللی برای اعمال فشار بر ملت ایران، با هدف متوقفکردن مسیر پیشرفت این ملت، صورت گرفته است و همه این موارد، اسناد تاریخی روشن و غیرقابل انکار دارد.
وی ادامه داد: از همه ابزارها و شیوههای ممکن و در دسترس استفاده کردند تا مانع پیشرفت صنعت هستهای ایران شوند؛ صنعتی که یکی از صنایع پیشرو کشور بهشمار میرود. علم و دانش پیشرفته، از فناوری هستهای گرفته تا هوافضا، فناوری اطلاعات، نانو و بیوتکنولوژی، که در ترکیب با یکدیگر قدرتساز و برتریآفرین هستند، برای ملت ایران تحریم و ممنوع شد. نه بهخاطر مسائل ایدئولوژیک بلکه به این دلیل که ایران کشوری واقع در منطقهای ژئوپولیتیک، دارای منابع و ذخایر ارزشمند، نیروی انسانی مستعد است. آنان معتقد بودند این ملت و این کشور نباید به فناوریهای پیشرفته مجهز شود؛ چراکه با قدرت رهبری و مدیریتی نهفته در آن، اگر به فناوریهای نوین دست یابد، دیگر توان مقابله با آن را نخواهند داشت.
اسلامی افزود: شما ببینید نخستوزیر رژیم صهیونیستی، این جنایتکار کودککش، بارها در مصاحبهها و سخنرانیهای خود اذعان میکند که با وجود همه ابزارهایی که تاکنون علیه ایران بهکار گرفتهاند، نتوانستهاند این ملت را متوقف کنند. نخستوزیر رژیم صهیونیستی به زعم خود میگوید ایرانیها در حال احیای «پرشین امپایر» هستند و تأکید میکند اجازه نخواهد داد چنین امری شکل بگیرد. حال اینکه ایران هرگز بهدنبال این نبوده است؛ پیشرفت قدرتساز و دستیابی به علوم و فنون برتریآفرین، عامل اصلی نگرانی و تقابل آنان است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از حدود ربع قرن پیش، خرابکاریهای صنعتی در حوزه هستهای ایران آغاز شد. از ۲۵ سال پیش سیاست آنان این بود که هر فرد یا مجموعهای که در زمینه علوم و فناوریهای پیشرفته با ایران همکاری کند، ابتدا مانعتراشی شود و اگر نتوانستند، دست به خرابکاری بزنند. این مسیر از خرابکاری صنعتی آغاز شد و به عملیات جاسوسی، نفوذ، ترور دانشمندان و در نهایت بمباران و موشکباران انجامید؛ تا جایی که به ادعای خودشان، قویترین بمب جهان را ساختند و با افتخار اعلام کردند خلبانانشان ۲۲ سال تمرین کرده بودند تا تأسیسات هستهای ایران را بمباران کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: بزرگترین و بهزعم خودشان کارآمدترین بمب جهان را بر سر تأسیسات ایران فرو ریختند، به این امید که این صنعت را نابود کنند؛ اما به لطف الهی حرکت در مرزهای دانش را ادامه میدهیم.
وی با اشاره به عوامل موفقیت صنعت هستهای، گفت: این مسیر دو نکته اساسی دارد؛ نخست، توکل و استعانت از خداوند و ایمان به اینکه باید از او بخواهیم علم ما را افزایش دهد. با همین ایمان، فرزندان این سرزمین در حوزه هستهای استوار ایستادند. نکته دوم، فراهمبودن میدان فعالیت برای جوانان و افراد مستعد از روز نخست بوده است؛ جوانانی که با غیرت، همه خلاقیت خود را بهکار گرفتند. البته این خلاقیت در چارچوب چرخه نوآوری معنا پیدا میکند؛ چرخهای که ایده را به محصول تبدیل میکند. در این فرآیند میتوان علم را به فناوری، فناوری را در بستر زمان ارتقا داد و در نهایت آن را به محصولی تبدیل کرد که در زندگی مردم و اقتصاد ملی نقشآفرین باشد و جایگاه کشور را ارتقا دهد.
اسلامی تأکید کرد: این عشق، ایمان، دانش و این فرآیند ترکیبی، زاییده انقلاب اسلامی و از دستاوردهای مهم آن است. ما مرهون هدایتهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تلاش همکاران خود هستیم که توانستند این سازمان را به چنین جایگاهی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در مقطعی از تاریخ قرار داریم که با چالشهای متعددی در حوزه سلامت روبهرو هستیم؛ از افزایش تصاعدی برخی بیماریها که ناشی از تغییرات اقلیمی، سبک زندگی و ناکارآمدی برخی شیوههای درمانی است. در این عصر باید با روشهای نوین درمان وارد میدان شد. همانگونه که اشاره شد، همگرایی و همافزایی ضروری است و دیگر نمیتوان با رویکرد تکرشتهای پاسخگوی نیازها بود؛ بلکه باید نگاه ترکیبی داشت.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در سازمان انرژی اتمی بالاترین سطح ظرفیت در خدمت بخش سلامت و پزشکی است، افزود: پایه و اساس پزشکی هستهای و این فناوری، صنعت غنیسازی اورانیوم است. اگر غنیسازی، فرآوری، تولید سوخت و بهرهبرداری از راکتور برای پرتودهی و جداسازی ایزوتوپی وجود نداشته باشد، امکان تولید رادیودارو نیز فراهم نخواهد شد. با این حال، همین کشورها به ما میگویند حق غنیسازی ندارید و ادعا میکنند که آن را نابود کردهاند و اگر دوباره آغاز شود، باز هم آن را از بین خواهند برد.
وی تصریح کرد: ما میگوییم حمله به تأسیسات هستهای ثبتشده در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اقدامی غیرقانونی و غیرانسانی است و باید از سوی شورای امنیت، شورای حکام، خود آژانس و مدیرکل آن محکوم شود؛ اما چنین نمیکنند. چرا؟ از ترس آمریکا. این همان سلطهگری بر نظام بینالملل و فروپاشی آن برای پیشبرد اهداف با زور است. بنابراین، باید قدرتمند بود؛ چراکه اگر قدرت نداشته باشید، کشور را تکهتکه میکنند و نقشهشان نیز همین است.
اسلامی خاطرنشان کرد: داشتن فناوری قدرتساز، برتریآفرین و اقتدارآفرین، امروز از ملزومات حکمرانی و از حیاتیترین نیازهای هر کشور است. این یک ضرورت انکارناپذیر است و باید در این مسیر استوار گام برداشت.
وی با اشاره به افتتاح مرکز جدید در اصفهان گفت: امروز با همت همکارانمان، بهویژه سرکار خانم دکتر بختیاری و همکارانشان در شرکت توسعه فناوری پلاسما، یکی از بزرگترین مراکز کشور در این حوزه راهاندازی شده است. اهمیت این موضوع در آن است که این فناوری وارد بخش درمان استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده و میتوان از آن در آموزش و پژوهش بهره گرفت.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در دومین کنگره پلاسماپزشکی که برگزار کردیم، شاهد ارائه مقالات متعددی از پژوهشهای بالینی برای بیماران مختلف بودیم که نشاندهنده ظرفیت بالای این حوزه است. این دانشگاه و این بیمارستان، بهعنوان یکی از مراکز فاخر کشور با ظرفیت انسانی ممتاز، میتوانند نقش پیشتازانهای در بهرهگیری هرچه کاملتر از این فناوری ایفا کنند.
وی اضافه کرد: در حوزه سرطان نیز، با توجه به رشد تصاعدی آن در کشور، هیچ راهحل تکبعدی پاسخگو نیست. همگرایی و همافزایی راهبردی ضروری است. در حال حاضر، ۷۲ نوع رادیودارو در سازمان انرژی اتمی تولید میشود که بخشی درمانی و بخشی تشخیصی است و برخی از آنها در زمره پیشرفتهترین محصولات روز دنیا قرار دارند. اینها ظرفیتها و فرصتهایی است که امروز در اختیار کشور قرار گرفته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: در حوزه فناوری پلاسما نیز، امروز از آزمایشگاههای مجهز، ظرفیتهای متنوع و کادر متعهد بهرهمند هستیم که در بخشهای سلامت، صنعت، محیط زیست و کشاورزی فعالیت میکنند و دامنه گستردهای از اثرگذاری را هدفگذاری کردهاند. این ظرفیتها در اختیار شما و تقدیم به ملت عزیز ایران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وزارت بهداشت تفاهمنامهای برای گسترش سیکلوترونها در کشور امضا شده است و انشاءالله با احداث تأسیسات و تأمین تجهیزات این مراکز نیز در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.