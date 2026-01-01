به گزارش ایلنا،،‌ محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در واکنش به برخی برداشت‌هایی که از اظهارات رئیس‌جمهور درباره وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است، اظهار داشت: صرف‌نظر از فرآیند معرفی و انتخاب وزرا، رئیس‌جمهور با قوت از همه اعضای کابینه خود حمایت می‌کند.



رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: مجموعه دولت در قامت یک تیم منسجم و هماهنگ، در حال تلاش بی وقفه با تلاش مستمر و بی‌وقفه برای حل مشکلات مردم است.

