حاجی میرزایی:
حمایت رئیسجمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی برداشتها از اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: دکتر پزشکیان با قدرت از تمامی اعضای کابینه حمایت میکند و دولت در قامت یک تیم منسجم، با تلاش بیوقفه در مسیر رفع مشکلات مردم در حال فعالیت است.
به گزارش ایلنا،، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، در واکنش به برخی برداشتهایی که از اظهارات رئیسجمهور درباره وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده است، اظهار داشت: صرفنظر از فرآیند معرفی و انتخاب وزرا، رئیسجمهور با قوت از همه اعضای کابینه خود حمایت میکند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: مجموعه دولت در قامت یک تیم منسجم و هماهنگ، در حال تلاش بی وقفه با تلاش مستمر و بیوقفه برای حل مشکلات مردم است.