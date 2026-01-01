خبرگزاری کار ایران
نماز جمعه تهران به امامت حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، پوشش خبری خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران به‌صورت لحظه‌ای و همزمان با ایراد خطبه‌ها ارائه خواهد شد.

در این مراسم، آقای ابوالفضل قدیانی تلاوت قرآن کریم را بر عهده دارد و حجت‌الاسلام علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و حجت‌الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور به‌عنوان سخنرانان پیش از خطبه‌ها حضور خواهند داشت. همچنین حاج احمد نیکبختیان به مدیحه‌سرایی خواهد پرداخت.

گفتنی است درب‌های مصلای امام خمینی (ره) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح به روی نمازگزاران گشوده می‌شود.

 

