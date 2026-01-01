خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طحان نظیف:

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در خوزستان هم برگزار می شود

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در خوزستان هم برگزار می شود
کد خبر : 1736285
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با توجه به رحلت ایشان، شورای نگهبان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان موافقت کرد.

وی افزود: بر این اساس، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری علاوه بر استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌جنوبی و تهران در استان خوزستان نیز برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در جلسه اخیر هیئت مرکزی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری استان خوزستان انتخاب شدند.

گفتنی است انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در چهار استان و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه، همزمان با برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی