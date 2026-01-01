به گزارش ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز پنجشنبه در جمع طلاب و فضلای مدرسه علمیه «میرزا جعفر» مشهد گفت: تحریم‌هایی که به ادعای آنها فلج‌کننده بود، هر کشوری را تسلیم می‌کرد، ولی جمهوری اسلامی سرش را بالا گرفت. این استقلال و استقامت هزینه دارد، اما هزینه‌اش عزت و خودباوری است.

وی با بیان اینکه راه جمهوری اسلامی با رهبری روشنگرانه مقام معظم رهبری مشخص است، بیان کرد: دشمنان گمان می‌کنند جمهوری اسلامی مانند برخی کشور‌ها با تهدید تسلیم می‌شود، این اشتباه محاسباتی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ۴۷ سال است که این ملت مقاومت کرده و اگر دشمن مرتکب خطایی شود، پاسخ کوبنده‌تری دریافت خواهد کرد.

وی افزود: توانایی کشور ما فراتر از تصور دشمنان است، آنها بخش کوچک از این توانایی را در دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدند.

اقتصاد کشور و معیشت مساله مهم است

آملی لاریجانی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: در درجه نخست، اقتصاد کشور و معیشت مردم اهمیت دارد. مقام معظم رهبری در طول این سال‌ها این مطلب را همواره در صدر بیانات خود قرار داده‌اند و هر مسوول آگاهی نیز چنین می‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های شتابزده و تغییرات ناگهانی که منجر به نوسانات شدید در بازار ارز شود، مقبول نیست.

وی تصریح کرد: عده‌ای حتی به عنوان کارشناس می‌آیند و تحلیل می‌دهند که بحران‌های اقتصادی طوری است که ما به بن‌بست رسیده‌ایم، فساد همه‌جا را گرفته و کشور در آستانه فروپاشی است. این سخنان خلاف واقع است.

به گفته وی، کشور بزرگی مانند ایران با سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی، جوانان مؤمن و فداکار، منابع زیرزمینی متنوع چگونه می‌تواند به بن‌بست رسیده باشد؟ چنین چیزی نیست.

وی اظهار کرد: مشکل ممکن است در برخی مدیریت‌ها یا در تحلیل ما باشد، ما نباید تحلیلی کنیم که دشمن اشتباه محاسباتی پیدا کند. دشمن فکر می‌کرد با فشار، کشور تجزیه می‌شود، اما حضور مردم و رهبری روشنگرانه، این توطئه را خنثی کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حق انتقاد مردم گفت: انتقاد از نحوه اداره کشور حق تک‌تک آحاد ملت است، اما باید مراقب باشیم که این انتقادات به گونه‌ای نباشد که برای دشمنان نشانه و علامت شود.

آملی لاریجانی افزود: دشمنان برای فروپاشی نظام هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند و اگر این هزینه‌ها را بر هر کشور دیگری وارد می‌کردند، آن کشور تسلیم می‌شد.

وی با بیان اینکه باید هوشیار باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم، خاطر نشان کرد: امروز تحلیلگران غربی تصریح می‌کنند که رژیم صهیونیستی هدف اصلی‌اش تجزیه کشور‌های اسلامی و تجزیه ایران است. آنها فکر می‌کردند اگر حمله کنند، استان‌های مختلف جدا خواهند شد و این نقشه را قبلاً در شوروی سابق اجرا کردند.

به گفته وی، بار اجرایی کشور به دوش دولت است و دولت به تنهایی نمی‌تواند این بار را به دوش بکشد، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز باید هماهنگی و همکاری داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سال‌های سخت‌تر از این را هم داشته‌ایم. امروز نیز با همدلی، هم‌افزایی نیرو‌ها و هماهنگی قوا، این مسیر به‌فضل خداوند پیموده خواهد شد.

آملی لاریجانی گفت: نصرت دین خدا با گوشه‌نشینی به دست نمی‌آید. هزینه استقلال را می‌پردازیم تا عزت خود را حفظ کنیم و دشمنان بدانند که این ملت هوشیار و مقاوم است.

