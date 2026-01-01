فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور شد

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در حکمی نظر به تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند، محمدرضا فرزین را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی خود منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در حکم انتصاب فرزین به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدرضا فرزین

نظر به مراتب تعهد، سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به سمت «دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سند ملی برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و ارائه نظرات راهگشا در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور در این حوزه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

