برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی

به گزارش ایلنا، به مناسبت ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی، سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان آنان در مسیر فرودگاه بغداد توسط آمریکای جنایتکار در دیماه ۱۳۹۸، بدین منظور مراسمی در روز چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران و در مرکز رسانه ای حشد العبی عراق برگزار گردید. در این مراسم برخی از مقامات بلندپایه عراقی، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی، فالح فیاض رئیس سازمان حشد الشعبی، حسن العامری رئیس سازمان بدر، علما، سران قبایل و برخی از نمایندگان کشورهای خارجی حضور داشتند .

آقای آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق طی سخنانی در این مراسم تاکید کرد: دشمن گمان می‌کرد که ترور رهبران، محور مقاومت را درهم می‌شکند اما در توهم به سر می‌برد. ایشان افزود رابطه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با عراق بر پایه عشق و اخلاص بود. رابطه وی با عراق فراتر از مرزها بود، زیرا به همراه برادرش فرمانده شهید ابومهدی المهندس خون پاک خود را در برابر خیانت آمریکا تقدیم کرد. سفیر کشورمان در ادامه خاطر نشان ساخت ما در برابر مرجعیت دینی عراق آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان و فتوای مبارک وی درباره مبارزه علیه داعش سر تعظیم فرود می‌آوریم و به آن افتخار می‌کنیم.

در ادامه مراسم آقای الفیاض رئیس سازمان حشد الشعبی نیز طی سخنانی گفت: یادبود شهادت فرماندهان پیروزی به مناسبتی تبدیل شده که به همه جهان تعلق دارد و به جغرافیای خاصی محدود نمی‌شود. وی افزود: فرماندهان پیروزی مدافع حقوق و انسانیت هستند و شایسته است هر انسان آزاده‌ای یاد آنان را گرامی بدارد. ما فرماندهان پیروزی، ارزش‌ها و یاد آنان را چه در روزهای سختی و چه در روزهای آسایش، همواره در ذهن و دل خود زنده نگه می‌داریم.

در ادامه مراسم عبدالقادر بهجت الآلوسی، از شیوخ اهل سنت در مراسم گفت: فرماندهان پیروزی در صفوف مقدم مجاهدان، نقش محوری در دفاع از عراق و مستضعفان جهان ایفا کردند و شهید قاسم سلیمانی زیر پرچم محمدی از آرمان‌های امت اسلامی دفاع کرد. وی افزود یاد و خاطره شهدا که امروز گرامی داشته می‌شود، نشان می‌دهد میهنى که با خون‌ها متحد شده هرگز با سیاست یا طایفه‌گرایی از هم جدا نخواهد شد.

انتهای پیام/