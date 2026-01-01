نامه ایران به آژانس در پی تهدیدات اخیر آمریکا علیه کشورمان

به گزارش ایلنا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: عادی‌سازی چنین تهدید‌هایی اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خطر می‌اندازد و اعتماد بین‌المللی شکل‌گرفته بر پایه فعالیت‌های راستی‌آزمایی آن را تضعیف می‌کند.

این پیام می‌افزاید: چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای باید محکوم شود و عاملان آن به‌طور کامل پاسخگو شناخته شوند.

این پیام در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، لفاظی‌ها و تهدید‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهدید‌های رئیس جمهور آمریکا را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد توصیف کرد و خواستار محکومیت صریح و قاطع این اظهارات تحریک‌آمیز از سوی همگان شد.

وی با تأکید بر حق ذاتی و غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده به هرگونه تعرضی تردید نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مکاتبه‌ای جداگانه، مراتب اعتراض شدید ایران به اظهارات تحریک‌آمیز و تهدید‌های غیرقانونی رئیس‌جمهور آمریکا را به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ملل متحد منعکس کرده است.

